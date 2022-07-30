林佳龍8/1 進駐競選總部 高喊「勝選密碼」

林佳龍（左四）拜會新北市議會民進黨黨團，送上包子及粽子期許他與三十七名議員參選人都「包中」。（記者林欣漢攝）

2022/07/30 05:30

〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨拜會新北市議會民進黨黨團，將於八月一日正式進駐競選總部，就是二○一八年行政院長蘇貞昌競選新北市長的競選總部。林佳龍說，他與三十七名議員參選人像一支球隊一樣，「一個目標、一個團隊」並肩作戰，打一場艱困但一定精彩的選戰。

「1＋37」 要與議員參選人全「包中」

除了就市政議題和黨籍議員們面對面交流，林佳龍昨天也準備板橋的「包子」、石門的「肉粽」，象徵新北由內而外全區「包中」，並與議員及參選人們齊呼「林佳龍凍蒜」、「議員紅不讓」口號，展現團結勝選氣勢。

批社宅未來規劃戶數是零

「一＋三十七就是勝選密碼。」林佳龍表示，他與議員參選人分工合作、分進合擊。他也提出「文經交觀美」五字箴言，要在文化宗教、經濟發展、交通建設、觀光、美食美景等面向加強衝刺政見。

林佳龍指出，預計八月一日進駐競選總部，地點在板橋麗寶百貨八樓，就是二○一八年行政院長蘇貞昌競選新北市長時的總部。

林佳龍競辦昨晚再度批市府社會住宅政策，除前市長朱立倫任內規劃，新北市現有社宅多為收割中央，侯市府對於社宅未來規劃戶數卻是零戶。

侯友宜說，市民的期待一定會努力做好、做到，而且市民一定有感受到市府團隊全力用心地在建設新北市，「我們努力做事」。

市府︰至少規劃7社福用地

市府城鄉發展局長黃國峰說，市府持續規劃社宅儲量，至少七處整體開發區規劃社福設施用地，興建一點三萬戶社宅。

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