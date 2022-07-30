3日照中心開幕 侯友宜︰年底達70間

新北市長侯友宜於板橋玩學樂園與長者體驗打地鼠遊戲闖關。（記者周湘芸攝）

2022/07/30 05:30

侯提出任內要設置60間公共托老 全市有64間已提前達標

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日間照顧（公共托老）中心昨聯合開幕，新北市已有六十四間托老日照中心。新北市長侯友宜表示，目前托老日照中心數量已達標，但好還要更好，希望年底前有機會達到七十間，讓長者安養樂活。

板橋、中和及汐止托老啟用

侯友宜昨天出席活動化身「友誼照服員」，協助長輩完成攀岩復健運動、打地鼠遊戲闖關、穿戴護具體驗智能運動設施，氣氛溫馨熱絡。

侯友宜指出，新北市長者將近六十六萬人，以每個月三千人的幅度成長，占全市人口十六．六％，他上任時提出任內要達到六十間日照中心，已經提前達標，感謝很多民間團體的支持，好還要更好，希望年底前有機會能達到七十間，對長輩的安養樂活一定全力以赴。

侯當「友誼照服員」 協助長輩復健

衛生局表示，這次成立的板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照，除提供基本個別化跨領域日常照顧，也在照顧中融合旅遊元素，讓長者自主選課，並提供智能化照護管理。申請資格包括六十五歲以上失能長者、五十至六十四歲失能身心障礙者、五十五至六十四歲失能原住民、五十歲以上失智症者、未滿五十歲失能身心障礙者及衰弱老人。

衛生局指出，新北市日照中心今年預計增設十處，截至目前在新店、汐止、中和、板橋各增設一處，以一國中學區一日照中心的模式規劃，三重、永和、鶯歌、樹林、三峽、泰山、林口及偏鄉地區尚有缺口，將針對這些區域優先籌設。

衛生局長陳潤秋說明，未來將持續透過公私協力方式，在二○二五年完成百家社區長照機構願景，盼在二○二六年超高齡社會來臨時，能有完善整體社區照顧模式，讓新北長者能在地安老。

板橋玩學樂園提供長者攀岩復健運動場地。（記者周湘芸攝）

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