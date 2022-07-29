蘇揆傳承經驗 林佳龍：接棒跑更快

行政院長蘇貞昌（左）陪同民進黨新北市長參選人林佳龍（中）品嘗板橋知名小吃油庫口麵線。（林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/29 05:30

〔記者賴筱桐、周湘芸／新北報導〕行政院長蘇貞昌昨天利用下班時間，陪同民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋區品嚐蚵仔麵線並傳授城市治理經驗；林佳龍說，國民黨侯友宜在新北已執政十二年，城市的進步是接力賽，讓他接棒才能讓新北跑得更快。

地方建設 中央、地方一條龍

「地方建設需要中央、地方一條龍，新北交通一定通！」林佳龍說，他提出的「新北大翻新」要從交通建設做起，不論是環狀線加速推動、停車場立體化，地方政府如果進度加快，市民才能盡快享受便利；他批評，上網查看市府交通局停車場執行進度，發現資料刪光了，變成侯友宜政績宣傳，他當選後會把市府執行不力的地方追趕回來。

蘇貞昌表示，身為老縣長，深知新北市的需要和困難，因此在中央支持新北市各項建設，包括補助捷運環狀線二期一千四百億元、四個交流道一百多億元、板橋停車場四十三億元、新北學校教室改建六十六億元等。

蘇貞昌指出，新北市有很多建設都停滯不動，例如前瞻計畫興建停車場，全國兩百億元的五分之一經費給了新北，光是板橋區就有七座，有三座已經核定三年，但目前進度是零，林佳龍當選後一定能提高效率，林佳龍不只交通專業，在規劃、論述、整合能力都非常強，新北市需要林佳龍這樣的全方位、有改變能力的人。

核定3年 板橋3停車場進度零

蘇揆說，不要爭功諉過，例如校舍改建經費，市府應該提到有八十七％經費來自中央補助，不要把好的都講成自己的功勞，人民不滿就推說是中央責任，這樣才公道。

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