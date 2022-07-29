奉獻勿分你我 侯友宜：大家要共好

新北市長侯友宜（左二）說，為台灣這塊土地奉獻做事，不要分你我，大家要共好。（記者賴筱桐攝）

2022/07/29 05:30

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕針對行政院長蘇貞昌、民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市府在停車場執行效率不佳，市府發言人、新聞局長張愛晶回應說，蘇貞昌擔任行政院長後太忙了，很少回到新北，難怪不了解新北的蛻變與進步，建議蘇揆有空多來作客，腦海才不會停滯在二十年前還沒翻新的台北縣舊記憶。

新北市長侯友宜昨天受訪表示，為台灣這塊土地奉獻做事，不要分你我，大家要共好，一起努力並肩作戰，這就是他的做事態度。

張愛晶說，林佳龍雖然「不情不願來到新北選」，但做好功課仍是基本功，不要只想收割稻尾，企圖把地方政府努力的交通建設攬功成都是中央給的，以高高在上的天龍姿態，把人民應得的福祉看成都是中央預算施捨，究竟是誰爭功諉過？人民自有公評。

交通建設 市府籲勿收割稻尾

另外，民進黨新北市議員參選人卓冠廷批評前瞻建設停車場進度緩慢，中央補助新北市廿三處地下停車場，目前總進度五十六％，落後桃市七十三％、高雄市九十四％。

交通局回應說，網站上市政推動和資料更新不會因選舉暫停，新北市已有八處啟用、今年底還有四案完工，控管總進度超過七成，中央規定前瞻預算補助執行期限是二○二四年底，新北市三年來已完成六十五處停車場，一步一腳印推動。

市政推動 不會受到選舉影響

民進黨新北市議員參選人黃淑君也批評說，市府推動的通學巷改善計畫成效不彰。交通局回應，多校通學巷改善完成，每月平均受傷人數減少十三．三％，實施科技管理後，汽、機車管制時段違規減少。

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