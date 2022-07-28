新北身障職評交通補助金 8月受理申請

2022/07/28 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市勞工局推出全國首創的「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」，八月起針對設籍在新北市的身障者，經職業重建服務中心評估轉介，接受職評服務新開案者，將提供每人每年最高六百元的交通金補助，由職評員主動協助身障者申請。

每人每年最高600元

依據衛生福利部統計，今年第一季新北市身障人口達十七萬三千多人，其中十五歲以上就業人口有十六萬六千多人，新北市長侯友宜於議會總質詢期間，承諾市議員劉美芳等人爭取，減輕身障者職業輔導評量期間的交通費用負擔，自今年開始施行。

勞工局長陳瑞嘉表示，這項服務主要是針對部分身障者遭逢就業困難，透過專業、客觀及標準化的評估工具，可了解職業潛能、興趣或工作技能等，進而安排適當的職業訓練、就業或職業重建服務，協助身障者順利走入職場，發展多元職涯。

陳瑞嘉說，計畫補助對象須設籍於新北市，經向板橋、新店及三重區身心障礙者職業重建服務中心，提出職業重建服務申請，並評估轉介職評服務，八月一日以後新開案服務的身障者，可申請交通補助金，每次兩百元，每人每年最多核發六百元，民眾可電洽：二九六○三四五六轉分機六五八五。

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