《新北》工業區活化示範基地 華南金控都更案揭牌

新北市長侯友宜以打造千萬人口的「新北首都生活圈」為新北市願景。（記者翁聿煌攝）

2022/07/28 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕華南金控位於土城工業區的老舊廠辦辦理都更，打造嶄新大樓，做為華南銀行的企業營運總部，成為全國首例公股金融機構在工業區都市更新活化的示範基地，希望藉此帶動工業區更新轉型，吸引廠商加碼投資。

新北市長侯友宜昨出席揭牌儀式致詞表示，新北市推動都更如火如荼，工業區立體化有五十八件，多元都更有五十一件，預估可提供超過九十萬坪的樓地板面積，市府全力活化並拓展產業空間，爭取廠商進駐，促進工業轉型現代化，唯有產業根留新北，才能帶動人口進駐及經濟提升。

公股金融機構工業區都更 全國首例

侯友宜也提出「新北首都生活圈」願景，以東京、首爾、矽谷等城市為例，有千萬人口的都市才有國際競爭力，而北北基桃約一千萬人口，地理位置中心點就在新北市過去的五股垃圾山，如今已翻轉為「五股夏綠地」，未來要透過捷運三環六線，改變原本以台北火車站為中心的捷運輻射路網，將新店十四張到蘆洲南北側的整體開發案串連起來，引領北台灣發展。

「五股夏綠地」 打造成北北基桃中心點

城鄉發展局局長黃國峰表示，土城華南金都更案為全國編定工業區及公股金融機構第一個以都更活化產業的成功案例，新大樓除了做為華南銀行的企業營運總部資訊中心機房，並提供出租廠辦空間，基地周邊留設開放空間，改善環境品質。

黃國峰說，土城編定工業區內共有十件都更案，開發面積約十公頃，其中五案已核定實施，另有中華工程、國泰人壽、安澤建設及勝仁針織等四案施工中。

華南金控為全國首例公股金融機構辦理工業區都市更新活化示範基地，昨天揭牌。（記者翁聿煌攝）

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