新北公車業者 申請運價調漲4成

2022/07/28 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕受疫情影響，公車載客量下滑，新北市公共汽車客運商業同業公會向新北市交通局提出運價調漲申請，將從原先十九元調高至二十七元，漲幅約四成，預估市府每年恐增加二十四億元預算。交通局長鍾鳴時表示，首要工作是維持疫後公共運輸量穩定，不會連帶調整票價。

新北市公共汽車客運商業同業公會總幹事楊瓊鋒表示，雙北公車運價依公路法規定需兩年檢討一次，新北市二○二○年七月調漲○．七○五一元至十九．三七三一元，但二○二○年至二○二一年受疫情影響，載客率平均下降三成，導致營運成本增加，此次申請調整運價至二十六、二十七元。

楊瓊鋒說，公車運價依照成本計算，過去新北市平均每輛公車一段次可載二十四．六人，因疫情民眾減少搭乘大眾運輸，載客數降為平均十九人，新北市公車業者二○二○年至二○二一年累計虧損二十多億元，台北市政府疫情期間補助每台公車每月三萬元，新北則沒有。

鍾鳴時說明，運價核定與票價無直接關係，票價指乘客付給公車業者的搭乘價格，運價是政府核給公車業者的運輸服務基本價格，兩者差額皆由政府補貼。

他強調，目前首要工作是維持疫後公共運輸量穩定、安全與服務，調整票價並非優先選項，將針對民眾接受度、業者經營環境及財政負擔等因素審慎評估。

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