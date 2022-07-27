林佳龍拚逆轉勝 蘇巧慧、賴品妤讚最強母雞

民進黨新北市長參選人林佳龍（中）與立委蘇巧慧（左）、賴品妤（右）合拍定裝照。（林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/27 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天與各區議員參選人合拍定裝照，立委蘇巧慧、賴品妤一起來探班，兩人稱讚林佳龍是最強母雞，將加緊腳步衝刺輔選。林佳龍說，任何比賽逆轉勝是最精彩的，將扮演領頭羊的角色，帶領團隊贏得勝選。

林與議員參選人拍定裝照 2立委探班

針對目前民調落後新北市長侯友宜，林佳龍回應，民調都會參考，比賽現在才開始，侯友宜是一個強勁的對手，就像武俠小說提到，「他強由他強，我自一口真氣足」，他會不斷地挑戰自我，走入基層、謙虛傾聽民意，希望讓新北成為真正的直轄市，升格後再次升級。

強調逆轉勝最精彩 要帶團隊贏得勝選

「任何比賽逆轉勝是最精彩的。」林佳龍強調，新北要有脫胎換骨的發展，就要組成最強團隊，自己會做好領頭羊的角色，帶領新北大翻新團隊，打一場精彩的選戰，贏得勝選。

被問到與蘇巧慧是否有心結？林佳龍說，這是無中生有的事，他與蘇巧慧非常投緣，「我們都直來直往，所以我一邀請她擔任文宣群召集人，她沒有三秒鐘馬上答應」。他也感謝行政院長蘇貞昌培養最強團隊人才，安排加入競選團隊，包括出任競選總部主委的民進黨秘書長林錫耀，總幹事為立委吳秉叡等。

林佳龍稱讚說，賴品妤很有人氣，讓競選團隊充滿活力與朝氣，他與賴品妤一起戴上貓耳，完成邀請賴擔任發言人的「入會儀式」。

另外，民進黨立委余天驚傳中風住院，林佳龍表示，他第一時間致電問候，幸好並無大礙，希望余天以身體為重、好好休養，沒想到余天還反過來替他加油，說要趕快好起來幫忙輔選。

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