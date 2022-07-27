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    流標5次 捷運樹林線有廠商投標了

    捷運樹林線站體完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    捷運樹林線站體完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

    2022/07/27 05:30

    〔記者林欣漢、周湘芸／新北報導〕新北市政府推動捷運樹林線工程，受到國際原物料價格上漲、俄羅斯侵略烏克蘭等因素影響，歷經多次流標，市府追加逾五十二億元預算至一八○億元，昨天第六次開標，終於有符合資格的廠商投標，待完成評選後，可望於近期開工。

    捷運局指出，新北樹林線全長十三．三公里，共設十三座車站，自萬大中和線中和高中站延伸，沿土城金城路、中華路，再轉城林大橋南側，跨越大漢溪後，進入板橋溪城路西側左轉樹林中華路北側，銜接八德街、大安路後，轉回樹林中正路續行至新莊中正路。

    這次開標的樹林段路線總長六．六公里，沿途有八座車站，全線採高架興建，跨越各一處台鐵及高鐵從其上方穿越，施工難度高，決標後廠商即可進場施工，朝二○二八年完工目標邁進。

    捷運局長李政安說明，受武肺疫情、俄羅斯侵略烏克蘭等國際情勢影響，營建產業面臨缺工、缺料困境，原物料及勞動力價格產生巨大波動，市府因應市場行情，調高招標金額至一八○億元，預算增加超過五十二億元，盼提高廠商投標意願。

    李政安說，未來新北樹林線完工後，將完成三環六線第二環（新莊線─萬大中和線─新北樹林線），串聯樹林、土城、中和、永和、萬華、三重、新莊等行政區的大眾運輸系統，北北基桃都會生活圈將以新北市為中心發展。

    另外，國光客運五八二路線公車即日起增闢延駛五股洲子洋重劃區班次，方便民眾至台北車站轉乘，每趟約可節省二十分鐘通勤時間，採固定時間發車，平日三十車次、例假日十六車次。

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