蘇揆做「桶箍」 林佳龍主打聯合競選

民進黨新北市長參選人林佳龍將以聯合競選為主。（林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/26 05:30

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍積極爭取「最大靠山」、行政院長蘇貞昌輔選，蘇揆已善意回應，昨天、今天舉辦三場便當會，邀請林佳龍、新北市三十七位黨籍市議員參選人共商聯合競選事宜；據了解，蘇揆昨天在會中表示，他在二○一八年參選新北市長的競選總部、桌椅等辦公物品都還在，林佳龍可直接沿用，頗有傳承之意。

蘇邀林及37議員參選人便當會

與會人士透露，昨天中午的第一場便當會，蘇揆強調要團結打贏選戰，並說「這次很有機會！」蘇揆說，包括擔任競選總部主任委員的民進黨秘書長林錫耀、擔任競選總幹事的立委吳秉叡，還有立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧及市黨部主委何博文等人都不分派系輔選。

蘇當年競選辦公室移交林

與會人士轉述，蘇揆提到中央這些年給新北市很多的補助款，包括育兒津貼加碼、班班有冷氣、擴大租金補貼以及捷運、地下停車場等建設，這些都是民進黨在新北市的政績，希望黨籍參選人幫忙宣傳中央對新北市的重視，「有政府會做事」，「政府的支持度愈高，大家的支持度也會高。」

何博文表示，蘇揆也允諾，未來林佳龍如果有重要行程需要他出現時，兩人會合體造勢。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城昨天表示，感謝蘇院長以具體行動來做「桶箍」，將新北市的母雞跟小雞緊緊「箍」在一起，形成最強的聯合競選團隊。

對於有民調指林佳龍目前落後，李坤城說，二○一四年朱立倫競選新北市長連任時，民調大幅領先民進黨的游錫堃，但最後的投票差距卻不到一％、僅有兩萬多票，民調只是參考，就是因為新北市長是硬戰，民進黨才徵召最強的林佳龍。

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