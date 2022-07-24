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    親子好嗨 彩繪帆布袋體驗童玩

    昨天舉行「中和五登獎 親子樂健康」活動，小朋友開心參加彩繪DIY活動。（記者翁聿煌攝）

    昨天舉行「中和五登獎 親子樂健康」活動，小朋友開心參加彩繪DIY活動。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/24 05:30

    〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕疫情趨緩加上好天氣，新北市「中和五登獎 親子樂健康」昨天在中和公園熱情登場，活動現場豔陽天，許多市民全家一同走出戶外參與親子DIY活動，湧現滿滿人潮。

    中和區長賴俊達說，親子活動共分為「親子彩繪帆布袋」、免費「古早味童玩」體驗及「創意DIY」三大主題，最受歡迎的「親子彩繪帆布袋」開放一百八十組親子網路報名，每一組完成彩繪提袋的家庭還可獲得限量版春風小超人衛生紙一袋。

    現場也規劃大小朋友都喜愛的免費古早味「童玩彈珠檯」、「童玩套圈圈」、「趣味電動車」，讓市民回憶兒時歡樂及享受美好的假日時光，另有具有中和特色的Q版土地公書籤及沙畫製作，讓小朋友們在手做DIY時也能得到土地公庇佑健康成長、平平安安。

    新北市政府昨天於淡水捷運站旁金色水岸廣場辦理「水保猴賽擂 逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華，現場設有二十個宣導及闖關攤位，包括彈珠台教具及VR虛擬實境等，另舉辦兩場水保知識擂台賽，送出兩台iPad平板給答題得分最高者，氣氛熱絡。

    農業局表示，近年氣候變遷加劇，新北市轄內有八十八％山坡地，及二三五條土石流潛勢溪流，以生態永續、健康環境為目標，學習水保知識及坡地保育觀念，一同建構生態友善環境。

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