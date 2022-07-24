為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    五股夏綠地 夏日兒童劇場開鑼

    新北市長侯友宜出席五股夏日兒童劇場，與小朋友同樂。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜出席五股夏日兒童劇場，與小朋友同樂。（記者周湘芸攝）

    2022/07/24 05:30

    邀請如果兒童劇團演出 侯友宜︰翻轉垃圾山 變身歡樂、休憩場域

    〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕五股夏日兒童劇場昨天晚間在五股夏綠地（五股心環原公園）登場，邀請「如果兒童劇團」展演，還有哈密瓜哥哥及芋泥姊姊一同炒熱氣氛。新北市長侯友宜出席活動表示，五股垃圾山在市府努力下，翻轉為五股夏綠地，成為孩子歡樂、長者休憩的地方。

    侯友宜昨出席活動與小朋友同樂，他表示，昔日五股垃圾山廢棄物違規棄置、違章工廠林立，市府在兩年努力下已翻轉為五股夏綠地，可以在此辦理各類活動，成為孩子歡樂、長者休憩的地方，市府將與在地廠家持續合作永續經營，打造綠色創意園區，讓大家看見新北市的蛻變。

    小熊愛地球 傳達保護環境

    五股區公所指出，五股夏日兒童劇場首場於「五股心環原公園」舉辦，由「如果兒童劇團」帶來劇目《小熊愛地球》，劇情描述原本生活於草木茂盛森林的動物們，有一天面臨生活環境被破壞，呼應五股垃圾山轉變為夏綠地的過程，傳達「珍愛地球，保護環境」的意義。

    對於最近侯友宜在臉書放上「改變的勇氣Coming soon」引發爭議，林佳龍競辦發言人何博文表示，侯友宜在臉書上放上一張照片沒有任何文字說明，該貼文底下也有許多藍營公職留言，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像記錄者的不尊重。

    新北市府發言人張愛晶回應，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言，奉勸林佳龍多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉，也歡迎林佳龍和發言群一起上線觀看，就會更加了解新北人如何一起努力，展現勇氣將三十年沉痾的垃圾山，改變成為夏綠地，了解紀錄片的名稱象徵的真諦。

    五股夏日兒童劇場昨天邀請「如果兒童劇團」展演。（五股區公所提供）

    五股夏日兒童劇場昨天邀請「如果兒童劇團」展演。（五股區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播