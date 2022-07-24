五股夏綠地 夏日兒童劇場開鑼

新北市長侯友宜出席五股夏日兒童劇場，與小朋友同樂。（記者周湘芸攝）

2022/07/24 05:30

邀請如果兒童劇團演出 侯友宜︰翻轉垃圾山 變身歡樂、休憩場域

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕五股夏日兒童劇場昨天晚間在五股夏綠地（五股心環原公園）登場，邀請「如果兒童劇團」展演，還有哈密瓜哥哥及芋泥姊姊一同炒熱氣氛。新北市長侯友宜出席活動表示，五股垃圾山在市府努力下，翻轉為五股夏綠地，成為孩子歡樂、長者休憩的地方。

侯友宜昨出席活動與小朋友同樂，他表示，昔日五股垃圾山廢棄物違規棄置、違章工廠林立，市府在兩年努力下已翻轉為五股夏綠地，可以在此辦理各類活動，成為孩子歡樂、長者休憩的地方，市府將與在地廠家持續合作永續經營，打造綠色創意園區，讓大家看見新北市的蛻變。

小熊愛地球 傳達保護環境

五股區公所指出，五股夏日兒童劇場首場於「五股心環原公園」舉辦，由「如果兒童劇團」帶來劇目《小熊愛地球》，劇情描述原本生活於草木茂盛森林的動物們，有一天面臨生活環境被破壞，呼應五股垃圾山轉變為夏綠地的過程，傳達「珍愛地球，保護環境」的意義。

對於最近侯友宜在臉書放上「改變的勇氣Coming soon」引發爭議，林佳龍競辦發言人何博文表示，侯友宜在臉書上放上一張照片沒有任何文字說明，該貼文底下也有許多藍營公職留言，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像記錄者的不尊重。

新北市府發言人張愛晶回應，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言，奉勸林佳龍多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉，也歡迎林佳龍和發言群一起上線觀看，就會更加了解新北人如何一起努力，展現勇氣將三十年沉痾的垃圾山，改變成為夏綠地，了解紀錄片的名稱象徵的真諦。

五股夏日兒童劇場昨天邀請「如果兒童劇團」展演。（五股區公所提供）

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