蘇將出手 拉抬龍氣勢

民進黨新北市長參選人林佳龍拜會行政院長蘇貞昌，綠營知情人士說，蘇揆未來替林站台輔選就是加分。圖為本報資料照。

2022/07/24 05:30

〔記者李欣芳、周湘芸／綜合報導〕被民進黨新北市長參選人林佳龍視為「最大靠山」的行政院長蘇貞昌，將以積極的具體行動強力拉抬林佳龍的聲勢。據悉，曾任台北縣長的蘇貞昌未來除了將替林站台助講之外，並分批邀約民進黨尋求連任的新北市議員及黨提名的議員參選人舉行便當會，當面請託議員及參選人全力輔選林佳龍，聯合拉抬整體新北選戰氣勢。

蘇貞昌團結整合新北市民進黨基層，第一梯次的便當會可望在近期舉行，至於蘇貞昌與民進黨新北立委的邀約未來也將進一步安排。

對於媒體指林佳龍希望邀請蘇貞昌擔任競選團隊榮譽職，二十二日與蘇會面時卻碰了軟釘子。林佳龍昨駁斥說「這是亂講的」，前天兩人會面沒有討論安排具體職務，蘇貞昌扮演大家長的「桶箍」角色已超越職務名稱，蘇也承諾將帶他到新北各地走走看看，給予最大支持。政院官員也表示，兩人會面並未提及要不要掛競選總部任何職務一事。

蘇貞昌昨受訪表示，過去沒有行政院長在當什麼主委、榮譽主委的前例，這容易被質疑行政不中立，但是他會努力來助選，這是天經地義，他已約請新北市的公職地方議員，大家一起來為林佳龍助選，以後大家會齊心合力，大家一起來奮鬥。

林佳龍競選總幹事吳秉叡表示，由於民進黨尋求連任的新北市議員及黨提名的議員參選人人數眾多，初步規劃蘇與議員及參選人分三批舉行便當會，蘇透過便當會給投入新北市議員參選人加油打氣，並請託大家替林佳龍輔選，同時可透過市長與市議員選舉，聯合拉抬聲勢。

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