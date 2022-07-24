林佳龍：新北應有個交通市長 不只是警察市長

民進黨新北市長參選人林佳龍昨表示，希望新北有個「交通市長」，而不只是「警察市長」，到處巡巡看看。（記者周湘芸攝）

2022/07/24 05:30

〔記者周湘芸、翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天前往頂泰山巖參拜，他表示，未來捷運環狀線蓋好後，新北市就會四通八達，希望新北有個「交通市長」，而不只是「警察市長」，到處巡巡看看，強調改變不需要太大勇氣，換市長就可以。

林佳龍指出，新北現在就像小孩轉大人，升格十二年還沒升級，相信市長侯友宜很想做也做了很多，但該做、能做的都做了，顯示他的能力已經到極限，需要換人做看看。

針對侯友宜過去在泰山推動塭仔圳重劃區，成為一大政績，他表示，都市發展不管是舊城區再生，還是新市區重劃，都要以人為本，不只是高樓大廈，也要成為宜居城市，包括智慧交通、智慧停車、智慧建築及環境檢測，讓軟體服務品質提升。

林佳龍昨天接受電視台專訪，暢談參選新北市的心路歷程，他說，從政總是選擇最有挑戰性的位置，像是在台中市十年磨一劍，挑戰胡志強成功，後來再挑戰交通部，這次又是挑戰性最高的新北市，「不入虎穴、焉得虎子」，他自認是「政治阿信」，如今又被外界稱為「政治阿甘」，用阿甘精神勇往直前，他會用團結感動人民，「社會需要我，就由我來承擔」，做好領頭羊的角色。

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