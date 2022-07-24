翻新校舍議員跪謝侯友宜 藍綠戰翻天

新北市板橋區新埔國小昨舉行校舍翻新啟用儀式，國民黨議員周勝考帶頭向侯友宜下跪，身旁里長和家長會成員，有人跟隨，有人覺得尷尬。（記者翁聿煌攝）

2022/07/24 05:30

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜昨天參加板橋區新埔國小校舍翻新啟用儀式，國民黨議員周勝考肯定侯友宜十一年來協助新埔國小舊校舍整建，在活動中突然單腳跪地感謝侯友宜，身旁的里長也跟進，眾人突然之舉讓場面顯得有些尷尬。

侯嚇一跳連忙起身阻止

侯友宜晚間受訪時對此表示，議員突然的舉動也讓他嚇一跳，他趕緊起身揮手制止，其實真正該感謝的是學校跟家長，還有很多在第一線打拚的夥伴。

侯友宜昨天到新埔國小參觀整建完成的校舍，翻新整建工程共斥資十一億餘元，完工後校舍景觀煥然一新，新的教室大樓和行政大樓移至校園東側，西側為田徑場和操場，校園圍牆改為矮籬，校園景觀通透感極佳，也和東側的四維公園綠帶連成一氣，提升當地社區環境品質。

民進黨新北市長參選人林佳龍提出競選口號「新北大翻新」，侯友宜在校舍翻新啟用儀式致詞時則指出，十一年前擔任副市長就參與新埔國小翻新整建的規劃，如今校舍第一、二期翻新完成，讓師生有更好的學習空間，社區也有更好的生活品質，讓新北大翻轉、大改變，就是他努力做事的成果。

周勝考在侯友宜致詞後表示，他聽到綠營市長參選人說新北市十二年都沒變，覺得很不服氣，就像新埔國小從老舊校舍更新為現在的優質環境，都是侯和市府團隊的努力。周勝考邀附近社區里長和家長會一起上台，並突然單膝下跪感謝侯友宜，部分里長也跟進，侯友宜有些錯愕，忙請他起身，場面變得有些尷尬。

龍辦批荒唐 市民不需對侯下跪

林佳龍競選辦公室發言人李坤城則批評，竟有國民黨議員在國小下跪感謝侯友宜的荒唐畫面，難道是侯友宜選情有變化，需要用如此封建和貶低人民的方式來挽救選情？下跪是帝制時代的產物，議員是人民選出的代議士，新北市人民不需要對侯友宜下跪，這是極不尊重人民的行為。

市府反擊：斷章取義企圖帶風向

市府發言人張愛晶回應，林佳龍發言人以不符事實的選舉語言，將無預警的個人行為，斷章取義企圖帶風向標籤化侯友宜，當時侯友宜也驚訝起身連忙阻止，顯示出林佳龍團隊不顧事實，只想抹黑的選舉操作套路。

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