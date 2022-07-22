新北13「燦爛新女力」 訴說新住民生命故事

2022/07/22 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市社會局集結十三位新住民的生命故事，出版「燦爛新女力」一書，新北市長侯友宜昨天也和主角們出席新書發表會，過程中他也談起市府的「二○三○新住民十年政策」，協助新住民的人才培育接軌全球，在新北打造聚落。

新書發表會中，新店新住民家庭關懷站負責人張月英分享創辦據點的因緣，她說，透過中心能提供新住民相關福利政策，同時也開設成長班，希望激發大家的興趣、就業及培養技能。

越南新住民 果凍藝術奪國際金牌

來台廿二年的越南新住民卞柔勻，憑著三D果凍藝術創作發揮才能，並韓國釜山國際烘焙大賽、比利時觀光美食節線上比賽奪下多面烘焙金牌，她說，目前開設了烘焙教室、出版烘焙書籍，希望將料理分享給更多人。

她更將版稅捐贈給新北好日子大平台，以感念當初自己在低潮時，市府給予協助。

另一位同樣來自越南的陳秋柳訴說，她懷著夢想從越南嫁來台灣，她和女兒透過美食、演戲等方式，兩人也在舞台上發光發熱，更獲得文化部門的支持和肯定。

聽完故事的侯友宜直說內心相當感動，每位都是辛苦來台打拚，新北市有十一萬多的新住民，占全國新住民人口近廿％，要提供完善的網絡讓新住民在這塊土地上都能發光發熱。

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