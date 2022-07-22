板橋參拜 林佳龍首邀媽媽同台

民進黨新北市長參選人林佳龍（前排）昨與媽媽（第二排左一）同台參拜。（記者周湘芸攝）

2022/07/22 05:30

〔記者周湘芸、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍已將戶籍遷至板橋區，他昨天參加第一個拜廟行程，到板橋區真武廟參拜，與在廟內擔任志工的媽媽同台；對於新北市長侯友宜表示，人民期待乾淨、不抹黑的選舉，林佳龍批評說，這就是侯友宜典型的避重就輕、顧左右而言他，侯友宜不是鐵漢柔情嗎？怎麼如今鐵石心腸？

恩恩案 林佳龍批侯鐵石心腸

林佳龍表示，恩恩爸與家人只是要求真相，有這麼難嗎？想要受害者放下，必須先建立在還原事實真相的基礎上，侯友宜講別人抹黑，代表本身心虛、逃避、沒肩膀，這是態度的問題，身為行政首長對於人民的悲情要陪伴傾聽，恩恩爸只是一般人民，也不想走到對抗政府，這讓人很不捨，絕對不能讓恩恩爸孤單。

林佳龍在民進黨籍立法委員江永昌、市議員何博文等多位黨籍市議員提名人的陪同下到真武廟參拜，展現團結氣勢，在廟中擔任志工的媽媽也首度露面同台，林佳龍獲得大批信眾的簇擁、支持，現場氣氛熱絡。

民進黨籍民代陪同 展現團結氣勢

林佳龍說，百年歷史的真武廟是板橋信仰中心，是他參選新北市長第一個參拜的廟宇，祈求競選平安、順利當選，板橋也是媽媽的娘家及「板橋阿嬤」（林佳龍媽媽的乾媽）住的地方，參選市長從板橋出發，過了光復橋就到了他的出生地萬華。

他表示，對板橋非常熟悉，期待板橋作為未來雙北合作最重要的推動中心，新北絕非蛋白區，要有志氣超越台北市，帶動台北市成為首都圈的雙引擎，以區域聯合治理讓雙北市一起共榮共好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法