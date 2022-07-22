「火神」聖誕 侯友宜祈求四時無災

新北市長侯友宜（左五）昨率領消防及義消祈求四時無災、合境平安。（記者周湘芸攝）

2022/07/22 05:30

〔記者周湘芸、邱書昱／新北報導〕昨天農曆六月二十三日是「火神」火德星君的聖誕，新北市長侯友宜率領消防及義消代表參加聯合祭祀，祈求四時無災、合境平安。有關恩恩爸受訪表示「恨」侯友宜，他回應說，完全理解家屬的心情；對於民進黨新北市長提名人林佳龍批評侯友宜在「恩恩」案沒有溫度、鐵石心腸，侯友宜說，人民期待乾淨、不抹黑的選舉，大家好好為人民做事。

侯友宜表示理解恩恩爸心情

林佳龍連日來猛攻「恩恩」案，指侯友宜的民調下滑、如同融化的冰山。侯友宜回應說，好好努力拚市政、為人民做事，用熱情和更多的力量來擁抱民眾，只要用心走遍全市廿九區、一○三二個里，傾聽基層民眾心聲，就能知道新北市已有大幅銳變、成長、躍進。

新北市政府發言人、新聞局長張愛晶也回應說，前台中市長林佳龍昨天上午到台中市自稱是市長盧秀燕的剋星，下午再抹黑侯市長，林佳龍有時間到處噴口水，卻不願多花時間一步一腳印走遍新北市二十九區來多多了解新北，選舉操作痕跡太露，市民都看在眼裡，人民希望的是乾淨、不抹黑的選舉。

侯︰人民期待不抹黑的選舉

侯友宜主持火德星君聖誕的聯合祭祀，他表示，疫情期間的醫療量能爆炸，龐大的救護量，讓消防人員非常辛苦，不但穿著悶熱的防護裝備載運病患，運送後仍須負責車輛以及各項裝備的消毒，堅守崗位令人感佩，透過祈福儀式期盼新北四時無災、合境平安，也請「火神」保佑全體市民的生命財產安全，及消防人員的執勤安全。

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