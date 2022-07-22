北捷板南線異常 環狀線經營權成焦點

捷運亞東醫院站昨天上午出現通勤等候人潮。（取自臉書社團「交通x樹林」）

2022/07/22 05:30

林佳龍陣營︰新北市府無能監督 無力爭取經營權 新北捷運局︰已與北市府協商9次 爭取自營

〔記者周湘芸、蔡思培、邱書昱／綜合報導〕台北捷運板南線昨天上午出現列車異常，位在新北市境內的江子翠、新埔等沿途各站都擠滿搭不上車的人潮，民眾上班遲到而怨聲載道。民進黨新北市長提名人林佳龍的發言人、市議員何博文批評市府無能監督台北捷運也無力爭取環狀線經營權；市府回應說，台北捷運由台北市政府負責營運，新北環狀線經營權會全力爭取由新北市自營。

煞車異常 月台擠滿人潮

昨天上午六點五十六分，北捷府中站往南港展覽館方向的軌道電路訊號異常，列車採安全設計的慢速通過，板南線因此調整班距，部分往永寧方向列車在江子翠或龍山寺折返載客，造成江子翠站、新埔站、板橋站、府中站、亞東醫院站月台擠滿人潮，人潮綿延至閘門外導致無法進站，民眾擔心上班遲到都抱怨不已。

北捷︰旅客可辦理退費

上午七點三分，江子翠站一列往南港展覽館方向的列車也有異狀，旅客反映車上有燒焦味，北捷表示，初步檢視是煞車異常，列車改以手動限制安全模式慢速行駛，對於旅客搭車不便表示歉意，旅客若中途提前出站或已進站卻無法搭車，都可辦理退費或更正電子票證車票資料。板南線的異常狀況直到昨天上午九點半才排除，列車恢復正常營運。

營運契約明年一月底屆滿

何博文批評說，板南線新埔站先前才發生「電扶梯倒退嚕」的國際級烏龍事件，造成民眾輕傷，昨天又再出包，接獲許多民眾怒氣抱怨，新北市民權益受損，站體也在新北市境內，新北市有捷運公司、捷運工程局，但台北捷運的經營管理權在台北市，導致新北市議員監督不到，新北市府對環狀線的經營權爭取也不積極，收回經營並無違約賠償的問題，但市府卻不做。

新北市捷運工程局回應說，台北捷運路網跨越雙北，交通部指定由台北市擔任地方主管機關，由台北捷運公司負責營運管理，新北市會以台北捷運公司股東的身分，監督營運安全。

新北市捷運工程局強調，環狀線全線都在新北市境內，且由新北市府獨立出資、中央補助，交由台北捷運局興建，通車後先委託台北市政府暫時營運三年，營運契約將於明年一月底屆滿，因為新北環狀線由新北市獨立負擔盈虧責任，去年九月就正式向台北市政府表達契約到期後將收回由新北市自行營運，雙北已針對移交細節展開九次協商，新北市積極爭取契約到期後移轉由新北市自營，絕對沒有爭取不力。

台北市捷運工程局表示，會持續針對營運移轉溝通協調，台北市政府是環狀線「全環」（即環一、南北環及東環段）的地方主管機關，希望未來仍由台北捷運公司繼續營運。

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