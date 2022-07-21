談恩恩等案 林佳龍：為政者要謙虛

民進黨新北市長參選人林佳龍接受網路電視專訪。（擷取自網路）

2022/07/21 05:30

〔記者邱書昱、周湘芸、盧賢秀／綜合報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍昨天接受網路媒體專訪，他表示，國民黨新北市長侯友宜在先前民調的防疫表現、施政好感度雖然位居前段班，但如今因為「恩恩」案等因素已經下滑，這好比冰山融化就會雪崩，政治是民心向背，水能載舟亦能覆舟。

對此，新北市政府發言人、新聞局長張愛晶回應說，侯友宜不論民調高低如何改變，市府團隊都持續努力不懈，努力讓新北市蛻變，用心為四百萬市民打拚，市民衷心盼望看見候選人的具體政見藍圖，不是為了選舉操作而消費任何人的政治語言。

林佳龍說，侯友宜團隊的危機處理有問題，面對「恩恩」案、金山小編疑似過勞猝死案、衛生局女職員疑因內部訪談不當的自戕案，處理過程都沒有溫度，與他在普悠瑪事件的負責態度顯有不同，為政者在民意面前一定要謙虛。

會努力讓市民有新的選擇

林佳龍細數在交通部長期間支持新北市多項交通建設，包括淡江大橋等，並指新北市升格卻沒有升級，仍停留在台北縣、台北市的衛星城市概念，也缺乏國際競爭力，市民雖然對市長滿意度高，但光榮感卻很低，他會努力讓市民有新的選擇，讓新北超越台北。

對於藍營批評林佳龍「一心想選台北市，被迫選擇新北」，他解釋說，當時在黨內爭取到台北市服務是「備而不爭」，這好比草船借箭，他的表態是避免綠營的台北市人選尚未出爐之前，只有國民黨籍蔣萬安及副市長黃珊珊的聲音，至少也要有綠營的力量先抗衡。

在最短時間內打贏勝戰

他表示，黨主席蔡英文期許他身為中生代應勇於承擔，他因此決定投入全台最大市的新北市長選舉，黨內各派系團結合作，他有史上最強的輔選團隊，會在最短時間內打贏精彩的勝戰。

林右昌負責淡水河以北選戰

另外，民進黨籍基隆市長林右昌出任林佳龍競選總部的北區總督導，林右昌說，新北市的北海岸、東北角跟基隆市是同一生活圈，地緣關係密切，他也算是「半個新北人」，母親來自汐止與瑞芳的家族，岳父岳母也在雙溪務農多年，他負責協助淡水河以北的區域選戰工作，抱著「義不容辭，全力以赴」精神，努力擔任林佳龍的分身，深入基層協助打贏漂亮的選戰。（相關新聞刊A3）

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