林口交流道擴建案 八月九日開標

林口交流道規劃以高架方式新增南出北入匝道。 （高速公路局提供）

2022/07/21 05:30

高公局規劃以高架方式 增設南出、北入匝道 及南下、北上集散道路的交織改善工程

〔記者周湘芸／新北報導〕國道一號林口交流道將增設南出、北入匝道，解決長期塞車問題，近期成為藍、綠新北市長參選人攻防的議題，高速公路局去年規劃以高架方式增設，但受到物價調漲、缺工缺料等影響，工程已流標六次，高公局已調高發包經費約兩億元、延長工期至一千兩百天，盼八月九日能順利標出。

市長選舉 藍綠激烈交鋒議題

新北市林口、桃園市龜山區，近年人口大幅增加，林口交流道每到上下班的交通尖峰時刻就嚴重壅塞，高公局去年與新北、桃園市達成共識，將以高架方式增設南出、北入的匝道，及南下、北上集散道路的交織改善工程。

缺工、物料上漲 流標6次

新北市交通局指出，因為缺工、物料成本上揚，及國內營建業案量倍增等多項因素，工程已流標六次，高公局已在六月二十日第七次公告上網招標，預計八月九日開標，希望趕快決標，加速增設匝道的工程進度。

總經費26.4億 工期延至1200天

高速公路局規劃組科長林佳煜指出，林口交流道改善工程再追加約一．九億元，總經費已達二十六．四億元，考量營造業缺工嚴重，工期也從原先一千天延長到一千兩百天，都會區的國道工程交通維持計畫非常複雜，會儘量在 不影響原本的交通下施工。

立法委員洪孟楷表示，日前邀請交通部長王國材會勘，針對工程困難部分進行調整，在經費方面已調高近兩億元的工程費，在施工部分，請高公局做好夜間施工規劃、交通維持計畫；在人力部分，由高公局協助安排外勞引進的集中檢疫事宜，讓廠商安心找到人力。

林口區籍的市議員蔡淑君說，先前因為五股交流道與林口交流道結合招標，金額過大導致沒有廠商投標，五月下旬邀請王國材會勘後已將兩案拆開招標，盼能順利標出，她也爭取將捷運一二八○元定期票優惠納入桃園機場捷運，兩個月內由雙北及桃園市政府共同商討，鼓勵林口民眾搭乘機場捷運來分散國道的車流，多管齊下來改善林口的交通問題。

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