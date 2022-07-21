再提恩恩案 林佳龍：侯沒有溫度／網路民調高 侯友宜：全力拚市政

民進黨新北市長提名人林佳龍昨天接受網路媒體專訪，再攻「恩恩」案，批評國民黨新北市長侯友宜沒溫度。（擷取自網路）

2022/07/21 05:30

〔記者邱書昱、周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍昨天接受網路媒體專訪，再攻「恩恩」案，批評國民黨新北市長侯友宜沒溫度，另指金山小編過勞猝死、新北市衛生局女職員疑似訪談過程處理不當而自戕，新北市府的處理過程讓外界有很多質疑。

新北市長侯友宜昨針對選舉話題，僅強調會全力以赴做好市政。新北市政府發言人、新聞局長張愛晶回應，市民衷心盼望看見候選人的具體政見藍圖，不是為了選舉操作而消費任何人的政治語言。

林佳龍表示，市府處理「恩恩」案應該設身處地，盡可能透明化，而不是反覆矛盾，閃躲外界的質疑。市府日前為確診的亡者舉行祈福法會，沒有邀請家屬參加、也未尊重亡者生前的不同宗教信仰，他當初在太魯閣事件時，完全依照家屬所希望的儀式辦理，市府面對事情要更有溫度和同理心，外界的質疑並非仇恨動員，而是提醒主政者不要再犯錯。林也批評，侯友宜是害怕扛責任，表現自私又無情，為政者應該提供肩膀給受害者家屬依靠、抒發，否則這樣的父母官就沒有父母心。

媒體人周玉蔻昨天專訪恩恩爸，詢問恩恩爸會不會恨侯友宜？恩恩爸沉思幾秒後回答「會。如果今天我不是生活在新北而是在新竹，就不會發生這件事。」

恩恩爸說，目前與義務律師團研議向新北市政府提出國賠，同時也向監察院陳情，有三位監察委員、兩位調查官已聽過「恩恩」案錄音檔，對他追求真相的決心表達感同身受。

新北市副市長劉和然昨天回應，對恩恩爸的心情完全理解，新北市的防疫作為都是根據中央的防疫指引，相關資料已交由檢調釐清真相，不希望有人利用這件事而有政治企圖或衝選舉聲量。

有網路民調指出，侯友宜目前的民調支持度大幅領先林佳龍將近二十％，但民進黨在新北市的政黨支持度最高；侯友宜昨天受訪表示，他會全力以赴做好市政，回饋民眾期待。

侯友宜日前與藍營多名市議員合拍競選宣傳照，也有外縣市的黨籍縣市議員趕來合照。媒體詢問侯，是否可能擔任選舉的「領頭羊」？侯回應，只要願意為台灣這塊土地奉獻，認真、努力做事，他都樂於並肩作戰。

新北市長侯友宜表示，他會全力以赴推動好市政，回饋民眾對他的期待。（記者周湘芸攝）

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