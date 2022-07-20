高中免試入學放榜 新北錄取率99%

許晨竛學業成績維持全校前十名，課餘積極參與各種校外活動。（新北市教育局提供）

2022/07/20 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕一一一學年度基北區高中學校免試入學與特招考試昨放榜，新北市共一萬七二四五人報名，錄取一萬七○八一人，錄取率九十九%。其中，錦和高中國中部蘇慶慧克服書寫障礙、身體病痛，積極向學，錄取新北高工製圖科獲肯定。

克服書寫障礙 蘇慶慧錄取新北高工

蘇慶慧因病免疫力差，且有書寫障礙，無法完整書寫字體，求學期間常以電腦打字輔助學習，她不但克服外在困境，儘管家境不優渥也不因此氣餒，努力提升學科成績。

更多時間學習 許晨竛就讀安康高中

導師李韻芳說，蘇慶慧努力不懈的態度，獲得一一○學年度特教模範生及特殊展能市長獎，更將獎助學金貼補家用，此次錄取新北高工製圖科，深獲師長祝福。

錄取者7月21日上午11點前報到

安康高中國中部許晨竛在校期間均維持全校前十名，課餘時間積極參與各種校外活動，寒暑假也與體育班學長姊學習空手道，可說是文武雙全。導師范仁薰表示，許晨竛會考成績亮眼，為免舟車勞頓決定就讀安康高中，有更多時間與體力專心學習。

教育局提醒，經免試入學分發錄取者，七月二十一日上午十一點前需到錄取學校完成報到，逾期視同放棄錄取資格。錄取且報到學生若想報名參加後續其他入學管道（特色招生、私校單獨招生等），應在七月二十五日下午兩點前填寫「放棄錄取資格聲明書」。

教育局指出，若各高中錄取且報到學生總數未達該校核定總招生名額，可於八月辦理免試入學續招，待學生報到完成後，視情形評估辦理，名單將於八月八日公告。

蘇慶慧克服書寫障礙、身體病痛，積極向學，錄取新北高工製圖科。（新北市教育局提供）

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