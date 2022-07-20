競選團隊》侯密集籌備 各區組織架構確立

對於競選團隊的籌組，新北市長侯友宜現仍以市政為優先，等時機成熟將對外公布。（記者邱書昱攝）

2022/07/20 05:30

〔記者周湘芸、賴筱桐／新北報導〕九合一大選年底登場，民進黨新北市長提名人林佳龍競選團隊已就戰鬥位置，爭取連任的國民黨籍新北市長侯友宜，至今仍未公布競選團隊籌組時程。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，侯友宜各區組織架構都已確立，主委將由地方立委或前鄉鎮市長擔任，考量侯以市政為優先，等時機成熟將對外公布。

侯友宜的政治幕僚表示，依過去慣例，競選連任的現任首長不需要這麼早就進入選戰模式，也不用落入對手陣營的框架被牽著走，只要按照自己既定的步調，把市政工作做好，自然能獲得選民認同和肯定；對現任者而言，基本上市政和選舉密不可分，跑市政行程也等同「跑攤」。

跑市政行程也等同「跑攤」

幕僚提到，近期侯友宜的市政行程明顯增加，例如巡迴各行政區的里長座談會緊鑼密鼓展開，一方面讓黨籍議員參選人有曝光機會，另一方面也說明市府三年多來的政績，尋求民意代表支持，地方社團平日用心經營，某種程度可視為「固樁」；為了拉抬「小雞」們的氣勢，侯這兩日也配合市黨部規劃，與黨籍議員提名人合體拍攝競選宣傳照。

至於外界關心競選團隊、辦公室或總部何時成立？市府人士說，目前侯友宜尚未獲得國民黨中央提名，不適合大張旗鼓，但都在密集籌備中，等提名程序完成後，相關選舉時程和組織架構就會檯面化。

黃志雄表示，新北市二十九區的競選組織架構都已確定，各區主委都是一時之選，包括邀請熟悉地方的立委、民意代表或前鄉鎮市長擔任負責人，七、八月將陸續在基層布局扎根，待侯友宜獲得提名後，就會全力衝刺。他評估，以侯的個人魅力、政治聲量及平日在地方基層的深耕，無論是母雞帶小雞，還是小雞助母雞，都能相輔相成。

黃志雄說，侯友宜為現任市長，現階段希望以市政為優先，啟動選戰的時間表已在討論規劃，競選團隊成員待時機成熟就會對外公布，預計八月國民黨全代會後將逐漸明朗化。

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