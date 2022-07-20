林佳龍壯大團隊 鄭文燦林右昌入列

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）與桃園市長鄭文燦（左）昨一同出席活動，林邀請鄭文燦加入競選團隊。（記者朱沛雄攝）

2022/07/20 05:30

〔記者周湘芸、林欣漢、林惠琴、李欣芳／綜合報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍投入選戰後，積極籌組競選團隊，他昨天出席台灣風電產業發展協會成立大會受訪表示，除了邀請在地立委或曾任相當職務者擔任十二選區競選總部負責人，也將邀請基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦擔任新北市北、南選區的總督導。

林佳龍指出，競選團隊除了邀請民進黨秘書長林錫耀擔任競選主委，還請熟悉新北市政的在地資深立委吳秉叡擔任總幹事、民進黨新北市黨部主委何博文擔任執行總幹事。他也說，此次還邀請鄭文燦擔任桃園市及新北市南半部選區的總督導，林右昌擔任基隆市及新北市北半部選區的總督導，可說是史上最強競選團隊，要在最短時間、最大選區，打一場最精彩的勝戰。

至於新北市十二個立委選區將成立十二個競選總部，由在地立委或曾任黨重要職務者擔任負責人或總指揮。政策方面，由板橋東區立委羅致政擔任副主委兼召集人，組織則由板橋西區立委張宏陸擔任召集人。

蘇：做出政績 就是最好的選舉利基

傳出原本將邀請行政院長蘇貞昌擔任競選團隊榮譽主委，林佳龍回應，先前已向蘇揆請益選戰經驗，蘇也給予很多指導，但基於行政院長要負責全國性政務，蘇揆沒有擔任任何縣市的競選職務，這是他一開始就知道的事。蘇貞昌昨受訪也表示，行政院把政績做出來，就是執政黨最好的選舉利基。

林佳龍昨拜會新北市雲林同鄉會，爭取支持。他透露，已將戶籍遷至板橋區，板橋是他母親工作、阿嬤居住的地方，加上距離新北市政府近、交通方便，因此選擇在此設籍。另外，市長競選總部將設在板橋，但以辦公為主，疫情期間避免大規模群聚，板橋主要為協調、聯繫中心及競選辦公室所在。

林佳龍競選辦公室公布第二波競選發言人，由立委賴品妤、律師李晏榕出任，加上先前的何博文、民進黨中央黨部發言人李坤城，發言人陣容堅強。

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