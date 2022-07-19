古蹟小旅行 看「板橋迪毅堂」彩繪大作

新北市市定古蹟板橋迪毅堂開放民眾預約參觀，六至九月舉辦文資體驗活動。（記者賴筱桐攝）

2022/07/19 05:30

〔記者賴筱桐、周湘芸／新北報導〕創建於一八七三年的新北市市定古蹟「板橋迪毅堂」，是清朝林本源家族為紀念在漳泉械鬥中殉職的林家武師徐才等人所建，在去年完成修復工程，每月的雙週週日開放預約參觀，市府文化局舉辦文資體驗活動，邀請民眾探訪板橋的古蹟之美。

文化局表示，七月邀請傳統工藝師辦理「彩繪藝術面面觀」，由傳統工藝保存者蔡龍進，帶領民眾走進濕壁畫工法的典雅世界，一窺「迪毅堂」的鎮堂之寶「麒麟送寶」彩繪大作；八、九月將策劃古蹟日小旅行，串聯「迪毅堂」及林本源園邸等文化資產景點，邀請民眾按圖索驥，了解板橋的人文歷史。

文化局也舉辦「府中七夕納涼祭」活動，七月二十九日、三十日晚上在國定古蹟林本源園邸推出《Chill．去林園 五感林園爵士夜宴》，將過往舉辦宴席的「定靜堂」廳堂和廣場打造成華麗浪漫風格，即日起在官網報名，每人門票八百元、雙人套票一千五百元。

文化局說，五感林園爵士夜宴活動，邀請入圍金音創作獎的薛詒丹帶來爵士編曲、街頭樂隊「泥灘地浪人」帶來爵士、藍調樂曲，入場戴紳士帽、西裝領結，穿花布裁製服裝或身上有繡花圖騰，可獲紀念古扇。

新北市市定古蹟板橋迪毅堂去年修復完成，每月雙週週日開放民眾預約參觀。（文化局提供）

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