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    新北「夏日河海趴」10大活動 玩到10月

    「新北市河海音樂季」表演場地位於淡水漁人碼頭，聽音樂又能看夕陽。（新北市政府提供）

    「新北市河海音樂季」表演場地位於淡水漁人碼頭，聽音樂又能看夕陽。（新北市政府提供）

    2022/07/19 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市府觀光旅遊局昨天公布「夏日河海趴」十大系列活動，包括河海音樂季、夜間水舞、光雕展演、水上遊憩、沙雕及漁港藝術展等，從七月玩到十月，市府並結合十二家旅遊業者推出二十多條青春山海線遊程，盼帶動在地觀光發展，活動詳情到「夏日河海趴 新北超大發」活動網站或新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

    淡水漁人碼頭 7/22起有水舞

    副市長謝政達昨天主持「夏日河海趴」宣傳活動，他表示，夏天是旅遊旺季，市府串連交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處及旅遊業者，策劃「夏日河海趴」十大系列活動，邀請全國民眾暢遊新北，感受陽光、海風、在地美食及音樂饗宴。

    河海音樂季 8月音樂表演

    「夏日河海趴」系列活動包括，七月二十二日起至九月十一日，每晚七點至九點半在淡水漁人碼頭，每半小時一場的仲夏動感水舞展演；八月每個週末下午四點至晚上九點，在淡水漁人碼頭、三重新北大都會公園「河海音樂季」獨立音樂表演。

    另有光雕、沙雕、漁港藝術展

    「北海夜金閃閃─北海潮與火」將於八月五日起至九月四日，推出為期一個月融合自然景觀及光影藝術、撼動人心的火舞劇場展演；北觀處七月底在金山中角灣衝浪基地舉辦衝浪及SUP立式划槳體驗活動、八月中旬至九月底在金山遊客中心有「金山蹦火漁業文化展」；東北角管理處即日起至十月底的每週六舉辦「福隆生活節」，有市集及單車體驗行程。

    八里區十三行博物館將於七月三十日、三十一日舉辦「南島文化節」，展現南島語族數千年累積的生活智慧與文化；「福隆國際沙雕藝術季」即日起展到十月十日，今年主題是霹靂布袋戲，打造三十六座霹靂沙雕、超過三十名霹靂布袋戲人氣角色。

    另外，位於貢寮的和美漁港與馬崗漁港，八月分別推出「和美海之家」、「馬崗漁港賞飛魚聊星事」活動，提供生態教育、保育知識及漁港漁村文化體驗，適合親子同樂。

    「北海夜金閃閃─北海潮與火」活動推出融合自然景觀及光影藝術、撼動人心的火舞劇場展演。（新北市政府供）

    「北海夜金閃閃─北海潮與火」活動推出融合自然景觀及光影藝術、撼動人心的火舞劇場展演。（新北市政府供）

    「新北市河海音樂季」新北大都會舞台。（新北市政府提供）

    「新北市河海音樂季」新北大都會舞台。（新北市政府提供）

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