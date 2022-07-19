樹林天幕籃球場啟用 年底再增9據點

新北市長侯友宜昨天主持樹林民生公園的天幕籃球場啟用儀式，並與三多國中籃球隊合影。（記者邱書昱攝）

2022/07/19 05:30

侯友宜︰上任後已蓋22座天幕籃球場、14座運動中心

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到樹林區召開行動治理地方座談會，並主持樹林民生公園的天幕籃球場啟用儀式，邀請曾奪下中正盃籃球冠軍的三多國中籃球隊開場；他表示，上任後已蓋了三十六處運動據點，包括廿二座天幕籃球場、十四座運動中心，今年底還有九處運動據點陸續完工，提供市民更便利的運動休閒場所。

年底增7球場、2健身中心

樹林區長王坤南指出，民生公園早年和板橋區崑崙公園以沙崙大排為界，分屬兩個行政區域，經市府及地方民代協調後，將兩個各自獨立的公園整併且增加更多可利用的空間，設置露天籃球場與表演廣場。

侯友宜表示，增闢公園綠地及運動場所是市府的施政重點，將原本露天的籃球場加蓋天幕及亮麗的地坪，提供市民全天候的運動休閒場地，讓民眾不用擔心烈日或是遇下雨時不方便打球。

新北市體育處指出，新北市今年底將再完成九處運動據點，包含七座運動天幕球場、二座健身中心，提供民眾更完善的運動服務，七座天幕球場分別是新莊區的頭前運動公園、鶯歌區的永吉公園、尖山公園、永和區的公一公園、泰山區體育園區、蘆洲公園、烏來運動場，二座健身中心是林口區東湖國小、中和區佳和公園。

樹林5共融遊戲場陸續完工

侯友宜昨天到樹林區舉辦行動治理座談會，王坤南表示，佳德路闢建工程完成後串聯樹林交通路網，讓山佳生活圈、三鶯文創整合計畫更完善；鹿角溪公園及萬坪景觀公園等五座共融遊戲場及樹林生命紀念館陸續完工啟用，秘境公園「沐心池」也已完工，樹林東昇圖書館都更案正在辦理中，預計今年底完成土地整合，未來將增設公共托老中心。

仍在辦理發包作業的捷運樹林萬大線，市議員廖宜琨要求事先規劃替代道路，降低工程期間對交通的衝擊；無黨籍市議員陳世榮在座談會時詢問侯友宜「是否要連任？」陳世榮說，如果不連任，會中討論的市政議題到了新任市長時又要再重講一次；對此，侯友宜面帶微笑、沒有回應政治話題。

樹林民生公園的天幕籃球場昨天啟用。（記者邱書昱攝）

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