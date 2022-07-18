《新北慶祝父親節》老爸「鬆一下」 視障按摩送好康

新北市勞工局推出許多庇護工場的相關禮盒。（新北市勞工局提供）

2022/07/18 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕父親節快到了，新北市府勞工局攜手四大網路購物商城，從七月十八日起到八月八日止，推出「雙重好康」活動，到庇護工場消費三九九元以上就有機會帶走Gogoro VIVA MIX、iPhone13，並加碼推出消費滿八八八元贈送驚喜禮；另外還有免費視障按摩體驗及抽獎活動，讓爸爸紓壓放鬆、享好康。

逛網路商城助弱勢 滿399刮好禮

勞工局長陳瑞嘉指出，活動期間在Yahoo奇摩、PChome、露天拍賣及蝦皮購物的四大購物商城同一庇護工場，消費滿三九九元即送刮刮卡，有Gogoro VIVA MIX、iPhone13、黃金條塊、家電、禮券等多項好禮，總獎金六十萬元，消費滿八八八元有驚喜好禮及滿一千二百元享免運費。

到視障按摩小棧消費 加按10分鐘

他說，除勞工局輔導的多家庇護工場推出好康優惠活動，視障按摩也邀請市民體驗紓壓放鬆，七月十八日到八月八日前往新北市十五家視障按摩小棧、五家優良按摩院，週一到週五消費不限金額，即可免費加按十分鐘，名額有限，每人每天限一次，按摩紓壓還能參加臉書抽獎，有機會獲得4k電視、AirPods pro等好禮。

歡慶父親節的優惠活動詳情，可到「新北勞動雲」、「新北市庇護工場網路商城」查詢。

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