中央擴大租金補貼 新北估10萬戶受惠

2022/07/18 05:30

申請資格放寬 補助也提高 開放線上申請至8月底 10/3入帳

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院已核定三百億元經費的「中央擴大房屋租金補貼專案」，即日起至八月三十一日開放線上申請，全台將擴大補貼到五十萬戶；新北市府城鄉發展局指出，這項申請由中央統一作業，申請條件比往年寬鬆，補助也提高，新北市預估約有十萬戶受惠，審查合格後將於十月三日撥款入帳，詳情到內政部營建署網站查詢。

育未成年子女 最高加碼1.8倍

為了減輕民眾的租屋負擔，「中央擴大房屋租金補貼專案」總經費從原本的五十七億元，今年大幅提高到三百億元，補貼戶數從目前的全台十二萬戶提高至五十萬戶，申請資格也放寬，對於初入社會的三十五歲以下青年、兩年內的新婚夫妻、育有未成年子女的家庭、社會弱勢或經濟弱勢家庭，補貼金額加碼一．二倍至一．八倍。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，以往的租金補貼是中央補助經費給地方政府辦理，新北市每年在八月與隔年二月的兩階段申請，經市府審核通過者，每戶每月可獲得兩千元至五千元不等的租金補貼，最長領取一年，新北市平均每年大約有二．五萬戶受惠，數量是全國最多。

江怡瑩說，這次專案由內政部營建署統一作業，開放線上申請，不再透過地方政府辦理，雖然中央尚未告知新北市可分配到多少補貼戶數，但依照過去經驗和分配戶數的比率推估，新北市的受惠戶數可增加至十萬戶，提醒租屋民眾把握申請機會。

初入社會單身青年 補貼2880元

今年的申請資格已放寬所得，是各縣市最低生活費三倍以下，以新北市為例，每人每月所得在四萬七千四百元以下的初入社會單身青年，可加碼一．二倍，補貼金額從原有兩千四百元提高為二八八○元；新北市育有一名未成年子女的家庭，補貼金額加碼一．四倍，從原有四千元提高為五六○○元；育有兩名子女者加碼一．六倍，補貼額度提高至六千四百元，以此類推，生養越多的補助也越多。

不過，以往申請租金補貼必須上傳租賃契約，不少房東擔心房客申報後恐遭稅捐機關追稅，因此拒絕提供租賃契約給房客，部分租屋族抱怨租金補貼「看得到、吃不到」。

對此，江怡瑩表示，房東成為公益出租人後，享有三大稅賦優惠，包括綜合所得稅每屋每月最高一萬五千元的免稅額、房屋稅享自住的住家用稅率一．二％、地價稅比照自用住宅稅率千分之二的優惠，鼓勵房東參與。

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