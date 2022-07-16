林佳龍批新北社宅不合格 市府︰刻意誤導

2022/07/16 05:30

林︰沒用心爭取土地開發 城鄉局︰合辦逾4.5萬戶 超過中央設定目標3.3萬戶

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，林佳龍接受自由時報專訪時表示，以社會住宅來講，新北真的是不及格，沒有用心爭取土地開發，不能讓年輕人安居樂業。新北市府城鄉發展局表示，新北集合中央及地方之力，合作興辦社宅達四．五萬戶以上，林佳龍的言論刻意誤導，抹煞市府團隊的努力。

林︰可做以交通為導向的開發

林佳龍指出，台北市寸土寸金，都更很難，新北什麼不多，土地很多，在新北可以做以交通為導向的開發，為什麼搬去林口的人口變多，關鍵就是有機場捷運。

林佳龍說，他在交通部長任內核定大台北環狀捷運路網，現在那些場站的開發一定要有社會住宅跟平價住宅，可以跟地主共同開發，「現在不做以後就後悔了。」

城鄉局︰抹煞市府團隊的努力

林佳龍表示，住宅問題新北市是有機會解決的，但是到目前沒有看到有解決的方案。他強調，城市治理公平正義是關鍵，要以人為本，同樣居住在一個城市裡面的人不能貧富差距、生活水準差這麼多。

新北市府城鄉局說，市府透過容積獎勵、公有地都更分回、多元社福社宅等方式增加社宅，統計與中央合作興辦合計四．五萬戶，已超過中央設定的目標三．三萬戶。另外，新店十四張站Ｂ單元區、蘆南蘆北、土城暫緩發展區等未來規劃興辦社會住宅的儲備用地，已將都市計畫送入內政部審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法