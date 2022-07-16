《新北》環狀線秀朗橋站 捷運開發首開工

捷運秀朗橋站開發大樓，將投資廿二億元興建廿層的商辦大樓，預計二○二五年底啟用。（記者翁聿煌攝）

2022/07/16 05:30

投資金額22億 預計2025年底啟用 可引入3千個就業機會

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北捷運環狀線計有十處捷運開發案，其中秀朗橋站為首座進場開工的捷運車站，市長侯友宜昨率捷運開發團隊舉辦秀朗橋站捷運開發大樓開工祈福典禮，將投資廿二億元興建廿層的商辦大樓，預計二○二五年底啟用。

侯友宜表示，新北環狀線計十處的捷運開發案，透過捷運共同開發除可取得車站出入口用地外，同時引進投資人興建開發共構大樓，提供市民不只是搭乘捷運便利性，捷運車站內也可滿足生活上各種消費活動與辦公就業需求。

將興建20層商辦大樓

捷運秀朗橋站為新北捷運局首座開工的捷運開發大樓，將在營運中的車站出入口上方，興建廿層樓高的商辦大樓，總樓地板面積為一萬五千四百坪，投資金額廿二億元，預計二○二五年底完工啟用。

捷運局長李政安說，新北環狀線十處的捷運開發，除昨天開工的秀朗橋站，捷運景平站將緊接在後，預計於年底辦理開工，其餘各車站也於今年六月完成公告招商，市府將全力推動新北環狀線捷運開發案，預估總投資金額可達六五二億元，創造二萬二千個就業機會，可活絡地區商業活動，推動都市發展。

共10案 景平站年底開工

捷運秀朗橋站的捷運開發是由冠德建設投資興建，除了一至二樓作為捷運車站使用，未來還有各式商店進駐，將可方便旅客通勤時使用；三樓則為遠見圖書館及辦公大樓會議室、健身房、交誼廳等公共設施，四至廿層樓則規劃為辦公場所，預估可引入近三千個就業機會，提供辦公的便利性，大幅縮短上下班通勤時間。

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