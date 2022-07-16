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    首頁　>　新北市

    自由時報「官我什麼事」專訪》林佳龍：蔡總統視我為活棋 盼中壯團結接棒

    前交通部長林佳龍接受《官我什麼事》專訪，談自己轉戰新北的關鍵「轉折」，以及政策重點。（記者陳怡伶攝）

    前交通部長林佳龍接受《官我什麼事》專訪，談自己轉戰新北的關鍵「轉折」，以及政策重點。（記者陳怡伶攝）

    2022/07/16 05:30

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，但林一開始是爭取參選台北市長，轉折的過程受到外界矚目，林佳龍接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時表示，蔡英文總統視他為活棋，沒有設定一定選台北市或新北市，並以黨內民調最高（最有勝算）、過去從政經驗優勢，說服他參選新北市長，他非常感謝蔡總統的信任還有託付，會帶著更大的動力，要讓新北市超越台北市！

    「感謝總統信任、託付」

    被問到蔡總統用什麼理由說服他參選新北市長？林佳龍說，蔡總統從他辭去交通部長（去年四月二十日）後，就很關心他未來的發展，蔡總統也認為還是要從選舉再站起來，至於是哪一個戰鬥位置，蔡總統是很開放的。

    林佳龍指出，像他陸續針對首都圈提出願景，蔡總統也很注意觀察，他有次還特別問蔡總統說：「那我繼續提哦！」他轉述蔡總統回應，「很好啊，你這是整個大台北，甚至到北北基桃國土的規劃。」一開始並沒有設定一定是準備台北或新北，而是放在一個首都圈、區域發展來做政策規劃。

    林佳龍表示，北北桃需要三個人選，桃園確定後就剩下雙北，蔡總統視他為活棋，後來陳時中也有意願選台北市長，「總統說服我，台北是別人的話，那需要有一個很強的人來擔任新北市長的候選人。」

    林佳龍透露，蔡總統認為年底的選舉有一個很重要的目標，像他這種中壯代、學運世代的人都要上場，大家能在選舉中團結，未來新生代也要接棒。

    「仇恨值之說是誤會」

    被問到是否知道陳時中也有意願選台北市長，以及先前「仇恨值」的說法，如何和解？林佳龍說，「仇恨值」就是一個數值，叫它好感度也可以，這不是一個仇恨的語言，是一個名詞；那個脈絡也不是針對特定人，他對自己語意不清而導致的誤會道歉，並跟陳時中通電話，這個完全沒有問題。

    林佳龍強調，他與陳時中現在是命運共同體，是雙北雙箭頭，是首都圈裡面兩個重要的引擎，如果這兩個引擎可以一起運作，那就可以帶動北北基桃。

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