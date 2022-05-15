倉庫變遊戲區 汐止水返腳公園啟用

水返腳公園裡保留採礦坑道意象。（記者盧賢秀攝）

2022/05/15 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市政府新建工程處在汐止區闢建「水返腳公園」，將原本的茶葉倉庫變身為兒童遊戲區，並融入礦業與水返腳碼頭等歷史文化意象，市長侯友宜與地方民代昨天揭牌啟用，推薦是運動休閒的好去處。

侯友宜表示，「水返腳公園」在汐止火車站附近，融合生態、環保和歷史文化等特色，並透過學生的創意，將公園打造成分齡、分區，滿足不同年齡及族群需求的特色公園。

新建工程處長王益翔指出，「水返腳公園」位於大同路二段，距離台鐵汐止車站約二百公尺，原本是禮門溪穿越的凹窪地，雜草叢生且長期閒置，感謝地方廟宇濟德宮無償提供二百多坪土地，市府整合開發成二千六百坪、充滿地方人文特色的公園。

王益翔說，汐止是充滿歷史文化的水岸城市，早期是基隆河潮汐漲退的終點，因此有「水返腳」的地名，市府依照原來的地形地貌，再融入汐止各時期發展特色和人文元素，並參考公民團體的意見，也開放周邊學校師生參與設計。

「水返腳公園」有入口廣場、長者體健區、休憩平台、乾式遊戲區、濕式遊戲區、戶外健身區以及棲地營造區等，另外也打造茶葉倉庫意象遊戲區，保留礦業和水返腳碼頭等歷史意象。

汐止水返腳公園打造茶葉倉庫遊戲區。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法