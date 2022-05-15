永和大陳都更案 新生市場8月中旬拆除

永和新生市場攤商將在七月底前搬遷淨空，預計八月中拆除。（新北市政府經發局提供）

2022/05/15 05:30

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕永和區大陳都更案單元三的新生公有市場報廢拆除案，攤商將於七月底搬遷淨空，預計八月中旬拆除，市府經濟發展局指出，已有五十二年歷史的新生市場將遷移到保安路，是新建九層樓的住商混合大樓，預計二○二七年完工。

永和新生地（大陳地區）都市更新單元三，由新北市住宅及都市更新中心負責推動，今年初與得標廠商皇翔建設完成簽約，範圍內的新生公有市場拆除案獲市議會審議通過；經濟發展局表示，已對五十六個攤商提出安置計畫，未來將遷移到保安路旁，成為地上九樓、地下六層的複合型住商大樓，一樓到三樓是市場，四樓到九樓作為商業使用，還有地下停車場。

另外，新北市社會住宅「鶯陶安居」將落腳在鶯歌老街周邊，預計有三八○戶，將於二○二五年完工，立法委員蘇巧慧、市議員蘇泓欽昨天出席地方說明會，兩人表示，社宅完成後將有大量人口遷入，造成周邊道路壅塞，要求營建署及市府針對社宅基地旁的十二米計畫道路，務必在社宅入住前完成開闢，也要求國家住都中心基於敦親睦鄰、回饋地方，將周邊國有地納入社宅周邊環境更新規劃，包括原本在社宅基地上方的球場，應在另外一側的國有地重新蓋回來，避免影響社區居民的運動空間。

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