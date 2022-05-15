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    女里長延續亡夫服務承諾 侯友宜感動擁抱

    汐止區新昌里長林碧霞延續丈夫對里民的服務承諾，新北市長侯友宜感動擁抱林碧霞。（記者翁聿煌攝）

    汐止區新昌里長林碧霞延續丈夫對里民的服務承諾，新北市長侯友宜感動擁抱林碧霞。（記者翁聿煌攝）

    2022/05/15 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到汐止區新昌市民活動中心主持啟用典禮，一樓大廳有一座守望相助服務台，是前里長朱英源組成社區守望相助隊時訂製的，朱英源十年前過世，太太林碧霞延續丈夫對里民的服務承諾，接任里長至今；她表示，服務台隨時提醒她要善盡職責，做好里民服務，也是懷念丈夫的最好方式。

    里長夫生前照顧鄰里

    侯友宜得知守望相助服務台的由來，表示這承載著夫妻的深情記憶和對里民的服務承諾，他向林碧霞深深一鞠躬並擁抱致意。

    妻接任里長 做好服務

    林碧霞說，守望相助服務台除了印有「新昌里守望相助隊」，左右還寫著「日時顧厝內、暗時顧里內」的標語，短短十個字說明守望相助隊員照顧鄰里的責任與辛勞。朱英源原本是總鋪師，林碧霞嫁雞隨雞，跟著丈夫擔任助手，在地方煮遍大小婚宴喜慶。

    侯友宜深深一鞠躬致意

    朱英源熱情爽朗、急公好義，因此獲得里民認同，一九八九年接任新昌里里長後成立守望相助隊，打造值班服務台來守護社區安全；朱英源在二○一一年不幸病世後，也熟悉里內大小事的林碧霞扛起責任選上里長，她收掉總鋪師的生意，專心服務里民。

    侯友宜肯定林碧霞延續丈夫的服務熱情，他表示，新昌市民活動中心鄰近汐止車站商圈，總樓地板面積一三八坪，四層樓建物的工程費二千三百多萬元，一樓作為銀髮俱樂部、老人共餐，二樓是各項研習課程空間，三樓、四樓作為閱覽室，是具有多元功能且舒適的休憩空間。

    新建落成的汐止區新昌市民活動中心造型美觀大方。 （記者翁聿煌攝）

    新建落成的汐止區新昌市民活動中心造型美觀大方。 （記者翁聿煌攝）

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