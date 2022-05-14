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    新北水域活動體驗營 16日免費開搶

    新北市舉辦水域活動體驗營，今年邀請全國運動會金牌選手溫鏡央（左）擔任西式划船教練。（新北市政府體育處提供）

    新北市舉辦水域活動體驗營，今年邀請全國運動會金牌選手溫鏡央（左）擔任西式划船教練。（新北市政府體育處提供）

    2022/05/14 05:30

    衝浪、SUP立槳、獨木舟、西式划船等項目 共2410個免費名額

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，包含衝浪、SUP立槳、獨木舟等項目，今年還開設西式划船項目。體育處長洪玉玲表示，戶外活動不受疫情影響，今年並未縮小規模，共有五十一梯次、二四一○個免費名額，五月十六日開放線上報名；另外，教育局也於暑期辦理SDGs育樂營，提供一萬八千個實體、線上免費名額。

    每梯次控制人數 過程中非必要不得交談

    洪玉玲指出，水域活動體驗營每年推出多元項目開放民眾體驗，今年雖然遇上疫情，但活動位於戶外仍照常舉辦，每梯次約控制在十五至二十人，需消毒、量測體溫。因應水域活動無法戴口罩，過程中非必要不得交談，活動後需立即戴上口罩。

    全運會金牌選手及亞洲盃得牌選手教學

    洪玉玲表示，水域活動體驗營六月五日在貢寮海水浴場揭開序幕，一路舉辦到七月三十一日，不限對象都可參加，其中，西式划船為往年較少開設項目，今年邀請全國運動會金牌選手溫鏡央、亞洲盃得牌選手陳巧珍教學，共有一百個名額；金山中角灣的SUP立槳也是近年熱門項目，共有三百個名額。

    體育處指出，活動還有往年常設的蘆洲微風運河獨木舟、滑水體驗；金山中角灣的衝浪；雙溪河流域的獨木舟體驗。將於五月十六日中午十二點開放於伊貝特報名網報名，每人限報一場次，額滿為止。

    育樂營提供1萬8千個實體、線上免費名額

    教育局表示，今年暑期以聯合國永續發展目標為主題推出SDGs育樂營，涵蓋運動（Sport）、科技（Digital technology）、國際（Global）、美感（Aesthetics），共有一千多班、一萬八千個免費名額，預計於五月十八日起陸續開放報名。

    教育局指出，因應疫情，將高風險且須密集接觸的活動轉為線上辦理，其餘仍採實體規劃，並視疫情滾動式檢討，活動包括技職體驗、雙語互動、體育相關等，相關資訊可至新北市中小學寒暑期育樂營網站查詢。

    新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，圖為往年活動照。 （新北市政府體育處提供）

    新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，圖為往年活動照。 （新北市政府體育處提供）

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