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    首頁　>　新北市

    欠租、恐嚇… 新北「社宅惡鄰」遭強制退租

    永和秀朗青年社宅有承租人把雜物堆置在升降梯旁和家中瓦斯爐旁，危害社區安全，住都中心予以強制退租。（新北住都中心提供）

    永和秀朗青年社宅有承租人把雜物堆置在升降梯旁和家中瓦斯爐旁，危害社區安全，住都中心予以強制退租。（新北住都中心提供）

    2022/05/13 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕政府推出社會住宅，盼減輕弱勢族群或青年的居住負擔，每逢招租十分搶手，卻有民眾入住後違反規定，出現欠租、冒租或危害治安等行為，新北市住宅及都市更新中心祭出違規扣點機制，讓「惡鄰居」退場，還給社區住戶安心、安全的居住環境。

    「租霸」瓦斯爐旁堆置易燃雜物

    永和秀朗青年社宅某位承租人是惡名昭彰的「租霸」，民間房東不願意出租，他入住社宅期間，違反多項租約規範，例如在家中瓦斯爐旁堆置易燃雜物、在升降梯旁堆置廢棄家電，恐導致全棟消防設施無法正常運作，危害住戶安全，承租人屢勸不聽，甚至恐嚇及毀謗管理人員，造成幾名優秀的總幹事離職，住都中心已將該名承租人強制退租並釋出名額，維護社宅資源公平性。

    住都中心祭出違規扣點機制

    新店央北青年社宅某住戶藉其母親優先戶的身分申請入住，積欠租金遲不繳納，屢次在社區持刀閒晃，脫序行為造成其他住戶恐慌與困擾，中心與轄區派出所合作，將該住戶強制退租。

    此外，板橋府中青年社宅某承租人被發現從未入住，經查住在護理之家，其家人冒用名義申請社宅優先戶，以市價六四折優惠租金頂替入住，依規定須退租，釋出名額給遞補民眾。

    新北住都中心副執行長錢奕綱指出，社會住宅租金便宜、環境佳，每次招租往往供不應求，因資源有限，不允許轉租或冒用人頭戶申請，並排除治安人口入住，嚴格把關社宅居住品質。

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