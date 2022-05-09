母親節仍服務 侯友宜感謝居家照護關懷中心志工

深坑檢疫所醫護人員在母親節收到康乃馨，感到非常開心。（土城醫院提供）

2022/05/09 05:30

〔記者賴筱桐、邱書昱、林欣漢／新北報導〕昨天是母親節，新北市居家照護關懷中心不打烊，所有人員堅守崗位，新北市長侯友宜慰問志工、致贈康乃馨，並前往衛生局及板橋衛生所為第一線防疫人員加油打氣，感謝他們犧牲假日，像母親般守護市民健康。

動員3500人次 日接近6萬通電話

侯友宜表示，疫情迅速變化，從清零至共存的過程，新北市不論確診個案或是居家隔離、居家照護人數都是全國最高，醫護人員、公衛體系及志工非常辛苦；新北市居家照護關懷中心動員三千五百人次，每天接近六萬通電話，協助解答民眾疑慮，減少民怨。

七十三歲的接線志工劉寶銖有感於疫情期間人力吃緊，選擇人手較少的母親節排班支援，面對每通詢問電話，她總是細心、耐心地回答問題。有兩名孫子的劉寶銖說，身為母親她將心比心，以關懷子女的心情，安撫民眾不安的情緒，當社會需要她時，能盡一分心力為大家服務，感覺很快樂，這是很有意義的事情。

六十四歲接線志工邱湘琦表示，一名住在板橋的媽媽詢問確診處置，她詳細回答後，對方十分感謝，稱讚市府提供即時服務，令人安心。

每天至少開設100線 可擴充至324線

社會局長張錦麗指出，新北市居家關懷照護中心每天至少開設一百線電話，最多可擴充至三二四線，服務時間每天上午九點到晚上九點，專線：八二五九一五二○、八九五三五五九九轉一五二○，非上述時間可撥打一九九九市民專線。

新北市土城醫院院長黃璟隆昨帶領醫護團隊，視訊關懷深坑檢疫所的隔離民眾，並致贈康乃馨給醫護人員，鼓勵同仁面對高壓環境，學習調適心情、釋放壓力。

新北市長侯友宜（左）至居家照護關懷中心慰問值班志工，並致贈康乃馨。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法