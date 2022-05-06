減少醫院佔床 新北啟動「長照安置隔離」

2022/05/06 05:30

312家長照機構 由10醫院分區照護、視訊診療 需就醫則採綠色通道送醫

〔記者周湘芸、賴筱桐／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜昨天宣布，從昨天起啟動「長照機構在地安置隔離治療計畫」，全市三一二家長照機構由十家醫院進行分區照護、視訊診療，有就醫需求者從綠色通道送醫，減少醫院專責病床的佔床率。

長照住民有無確診都可適用

他表示，啟動「長照機構在地安置隔離治療計畫」是為了保全醫療量能，各長照機構的住民不論有無確診都可適用，確診後的無症狀、輕症者採視訊醫療、送藥服務，非確診的急重症或確診後的中、重症患者才需送醫。

新北市昨天新增一萬一二二人確診，截至昨天的居家隔離人數有四萬五四二二人，居家照護人數有三萬五八○人，侯友宜指出，確診、隔離、居家照護的人數越來越多，鼓勵民眾利用住家附近的醫院診所進行通訊或線上診療，可到衛生局網站或健保快易通APP查詢、預約，共有三十家醫院、六七八家診所、二五四家中醫診所、五家牙醫提供服務。

新北市防疫專線一天約有六萬通電話，市府調派各業務單位及志工約三千五百人輪班接聽電話，但工作量仍難以負荷，國防部將調派人力支援；對此，侯友宜說，中央先前允諾支援三十人，至今還沒來。

民眾用實名制購買快篩試劑大排長龍，對於總統蔡英文要求提供更多元的快篩試劑購買通路。侯友宜說，他早在一週前就不斷反映問題給中央，買不到快篩試劑衍生很大的民怨，「總統總算也聽到了」，希望快篩試劑的採購更便利、普及化，價格也要平民化。

新北市衛生局長陳潤秋昨天接受電台廣播專訪，她表示，PCR的採檢量能有極限，快篩陽性視同確診是必然的趨勢，因為Omicron的感染時間短、發病快、復元時間也快，輕症確診者的隔離天數從十天縮短為七天也有可能。

居隔考生應試 將備獨立試場

國中教育會考將於五月二十一日、二十二日登場，侯友宜表示，若中央同意確診或居家隔離的考生出示快篩陰性後可以到考場應試，新北市會備妥獨立試場供這些考生使用。

兒童疫苗 淡水天生國小施打

新北市的國小學童接種疫苗，昨天進行第二所學校、淡水區天生國小的入校接種，接種率約三成多，與第一所頂溪國小的三成差不多。

侯友宜說，尊重家長選擇疫苗的權利，已接種疫苗的學童，健康情形都大致良好，老師會加強關懷、掌握；教育局指出，今天（六日）施打的學校是南勢、直潭、龜山、森林小學，各校的接種率從二成多到三成多不等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法