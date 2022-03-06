東北角4大奇岩怪石 超萌好療癒

新北市金瓜石附近有一處酷似「黃金獵犬」的岩石秘境。（記者盧賢秀攝）

2022/03/06 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市東北角地區長期受到海水或風化而形成奇岩怪石，其中四處的形狀跟動物相似，療癒的視覺效果吸引遊客朝聖，因為這些奇岩都位於山巔或海邊，民眾參觀時要注意安全，小心路徑長青苔而濕滑，風浪大時切勿太靠近海邊。

金瓜石「黃金獵犬」 望向陰陽海

在瑞芳區金瓜石有知名的「茶壺山」，附近有一處酷似「黃金獵犬」（也有人稱哈巴狗或拉不拉多）的岩石秘境，牠彷彿望著前方的「陰陽海」，背後倚靠大肚美人山，可愛模樣吸引民眾參觀。

在地導覽員吳幸專指出，「黃金獵犬」奇岩在煙囪口的上方，在茶壺山附近有一條秘境，為了遊客安全，他在局部地區挖了崁、綁了繩索，避免民眾天雨路滑，「黃金獵犬」位於山稜線上，周邊沒有保護措施，拍照時要小心安全。

「鬆獅犬」懶洋洋 趴在大海中

金瓜石山下是「陰陽海」，在前往宜蘭的方向，山坡的左側有停車場，再沿著步道往下走，在海岸邊有貌似「鬆獅犬」的岩石，趴在大海中，懶洋洋的模樣讓人看了很療癒；吳幸專說，傍晚時，陽光灑落在「鬆獅犬」身上，岩石邊就是大海，要注意風大、浪高。

靠近「哮天犬」 須注意潮汐安全

在知名景點的「南雅奇石」，附近的漁村停車場旁有兩座涼亭，從涼亭往海岸走，有隻昂揚的「哮天犬」，靠近「哮天犬」必須經過海岸，須注意潮汐安全。

可愛「野生海豹」 退潮時才會現身

另外，位於新北市、基隆市交界處附近的基隆市八斗子漁港油庫旁的大坪海岸，有一隻「野生海豹」趴坐在岸邊，從大坪海岸潮間帶沿著岸邊走，約一百多公尺就可看到，牠只有退潮時才會現身，漲潮時就被海水淹沒，當潮汐不對、季節不對時，不易看到可愛的「野生海豹」岩。

「象鼻岩」爆紅 遊客朝聖製造垃圾

在「野生海豹」岩不遠處的瑞芳區深澳岬，也有知名的「象鼻岩」，近年成為觀光熱點，但隨之而來的垃圾和安全問題也層出不窮，基隆市野鳥學會爭取依文化資產保存法，希望政府將兩處特殊地形指定為「自然紀念物」。

基隆鳥會理事長鄭暐、常務理事沈錦豐表示，象鼻岩、海豹岩是上天賜予的禮物，這幾年爆紅後，遊客帶來垃圾造成環境污染，還有釣客釘繩索攀爬等亂象，基隆鳥會在週休假日安排志工到場勸導，也分別向新北市、基隆市政府申請為「自然紀念物」，希望加強保護、妥善管理。

沈錦豐指出，因為瑞芳深澳地區有部分民眾反對將象鼻岩列為自然紀念物，新北市政府決定暫緩審議，已經先拆除象鼻岩的繩索等，並嚴禁民眾攀爬，未來等時機成熟後再列入「自然紀念物」。

靠近「哮天犬」必須經過海岸，須注意潮汐安全。（記者盧賢秀攝）

「鬆獅犬」趴在大海中，懶洋洋的模樣讓人看了很療癒。（記者盧賢秀攝）

新北市、基隆市交界處附近的基隆市八斗子漁港油庫旁的大坪海岸，可看到趴坐的「野生海豹」岩。（記者盧賢秀攝）

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