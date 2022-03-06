歡慶婦女節 新北市府邀白嘉莉任愛心大使

新北市長侯友宜（右）聘請資深藝人白嘉莉（左）擔任新北愛心大使。（記者翁聿煌攝）

2022/03/06 05:30

侯友宜推崇第一線醫護7成是女性 家庭6成照顧者也是女性

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府提前慶祝國際婦女節（三月八日），昨天舉辦「疫起走過，Woman Can Be」活動，甫接任新北市「愛心大使」的資深藝人白嘉莉也到場同歡；市長侯友宜推崇說，新北市第一線醫護人員有七成是女性，家庭中有六成多的女性辛苦擔任主要照顧者，感謝女性市民發揮溫柔與韌性共同守護新北家園。

昨天活動由鶯歌區永昌社區發展協會以「我們的疫外心旅行」揭開序幕，工商婦女企管協會及國際蘭馨交流協會的熟齡姊妹們，輪番以時尚走秀展現優雅到老、美到老，白嘉莉和侯友宜一起拿著扇子跳「婆姐陣」，歡慶國際婦女節。

市府設置超過50處婦女服務據點

侯友宜表示，新北市努力推動與婦女有關的政策、社會福利，包括設置超過五十處的婦女、新住民及單親服務中心與據點、全國首創的好孕專車產檢補貼、弱勢家庭坐月子到宅服務、翻轉性別刻板印象的女性居家水電方案，並在各偏區學校及五十一處實物銀行推動「月經平權計畫」等，以具體行動表達對婦女的重視與支持。

白︰活到老、學到老、美麗到老

市府昨天也舉辦「愛心大使授證暨好日子愛心大平台捐贈」活動，侯友宜為白嘉莉披戴綬帶並頒發「愛心大使」聘書，推崇白嘉莉長期從事社會關懷、公益活動，希望藉由她的力量讓各界的愛心延續不斷；白嘉莉說，擔任「愛心大使」非常榮幸，她願意協助號召，讓新北就像一座充滿愛心投射的燈塔。

昨天在現場，合環建設總裁黃正勝和嘉威會計師事務所所長張威珍，都是白嘉莉的「鐵粉」，兩人當場各捐贈五百萬元給好日子愛心大平台，白嘉莉也回贈手繪畫作；侯友宜感謝黃正勝、張威珍長期熱心公益，讓新北市成為最有愛心和溫度的城市。

白嘉莉也分享優雅人生的秘訣，她呼籲婦女要「活到老、學到老、美麗到老」，鼓勵持續學習、閱讀來充實自我，歲月會沉澱出女人獨特的優雅與美麗。

社會局表示，截至今年一月底，新北市好日子愛心大平台已媒合善款十一億二千餘萬元、愛心物資市值二十四億五千多萬元，累計超過二千二百多萬人次受益。

新北市舉辦國際婦女節活動，市長侯友宜感謝婦女對家庭及社會的重要付出。（記者翁聿煌攝）

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