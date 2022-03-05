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    首頁　>　新北市

    疫情暫停跑攤 新北議會質詢率反降

    2022/03/05 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市在地深蹲協會公布新北市議會第三屆第六次定期會的監督報告，整體數據與第五次定期會相較，質詢率下降十三％，質詢率百分百從十七人下降到五人，多數是年輕議員，年齡最資深的黃林玲玲議員一枝獨秀；以選區來看，以第六選區（永和）下降廿三％最多。

    80歲黃林玲玲 質詢率百分百

    深蹲協會理事長曾柏瑜指出，這次定期會仍處於第二級疫情警戒，跑攤等活動行程都暫停，但質詢率不升反降，讓人遺憾。

    報告指出，第六次定期會議員的整體表現都呈下降趨勢，上次定期會質詢率突破七成，這次退步至五十七％，質詢率一○○％的議員從十七人，剩下陳偉杰、黃林玲玲、江怡臻、洪佳君、蘇泓欽等五人。其中，陳偉杰、江怡臻、蘇泓欽都是首度當選議員，江怡臻、蘇泓欽又與洪佳君同屬第七選區 （土城、樹林、三峽、鶯歌）議員； 難得的是黃林玲玲雖已八十歲，仍勤於出席議會問政。

    監督報告也計算各議員的提案數，以原住民議員馬見Lahuy．Ipin的一二七案最多，附議數最高的是第七選區陳世榮的一九五案；被提案數最多的局處，從過去的交通局換成教育局，其後依序為工務局、交通局、社會局、衛生局。

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