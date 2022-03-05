慶土地公生日 侯友宜感謝2廟善行

板橋深丘福德宮捐贈消防車及行動宣導車給新北市府。（記者何玉華攝）

2022/03/05 05:30

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕農曆二月二日是福德正神聖誕，新北市長侯友宜昨天到中和區碧河宮及力行福德宮贈匾及祈福，並感謝碧河宮及力行福德宮長期投入公益造福地方；板橋深丘福德宮昨則捐贈市價約七百多萬元的消防車及行動宣導車給新北市府，以行動向土地公賀壽，希望提升新北市的災害搶救效能。

到中和碧河宮、力行福德宮祈福

侯友宜表示，福德正神護佑四方並掌管財富，深受民眾愛戴，碧河宮建廟歷史悠久、香火鼎盛，長年推動公益慈善回饋社會，十餘年來每年中秋捐贈白米、急難救助金予低收入戶，感謝碧河宮的善行義舉。此外，力行福德宮創辦中和土地公文化祭，結合國內大專院校學生社團參與文化祭活動，融合宗教、文化與教育。

長期投入公益 捐白米、急難救助金

昨天各土地公廟一早就有許多信眾前來為土地公賀壽，碧河宮發放福圓跟壽桃；力行福德宮發放福袋及福餅；板橋埤墘福德宮更是舉辦影視歌星慶祝聯歡演唱會，為土地公慶生。

深丘福德宮捐消防車、行動宣導車

板橋深丘福德宮捐贈消防車及行動宣導車給新北市府，新北市政府由副市長劉和然代表受贈，並頒贈感謝狀表達謝忱。

昨天早上有許多信眾帶著麻糬、花生糖到深丘福德宮參拜，已有十餘年歷史的「乞龜」活動，從原先的小紅龜粿發展到現在有三百多隻，各種材質的「米龜」、「果凍龜」、「黑糖糕龜」、「麵線龜」等擺滿香案，顯得喜氣又熱鬧。

新北市長侯友宜（前排左三）到中和碧河宮祈福及贈匾。（記者翁聿煌攝）

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