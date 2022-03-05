台北港住宅、商業區搶手 全數標脫

新北市政府地政局昨辦理線上直播標售台北港特定區土地，買氣熱絡。 （新北市政府地政局提供）

2022/03/05 05:30

首波標售買氣熱絡 特定區5筆土地 市府進帳37億

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府地政局昨日辦理台北港特定區剩餘可建地土地標售，住宅及商業區全數標脫，總價約卅七億元，地政局表示，今年度首波標售開紅盤，買氣熱絡；加上市府推動的再造淡水河左岸計畫動工，預計二○二三年六月完工，屆時自蘆洲區至八里區的水岸，將呈現休憩新風貌，帶動沿河岸區域發展。

推動淡水河左岸計畫 打造4亮點

台北港特定區位於八里區，坐擁台北港、台六十一線及台六十四線快速道路等交通路網，可連結雙北市中心、桃園國際航空城，加速台北港前店後廠經濟發展模式，地政局表示，未來將協助打造八里成為智慧製造及物流中心，帶動八里地區共榮發展。

地政局指出，昨天標售的五筆住宅區及商業區全數標脫，住宅區平均每坪約廿九萬到卅二萬餘元，商業區平均每坪近卅九萬元，顯示台北港周邊遊憩、居住與產業機能逐步發展，建築業者看好其未來性。

活化蘆洲、五股及八里沿岸特色

另一方面，高灘地工程管理處再造淡水河左岸「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，選定四個亮點區域，由南往北分別是蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集活動區、關渡橋周邊環境改善工程及八里龍形渡船頭休憩廣場改善工程，日前已動工，總經費一點二億元，預計二○二三年六月完工，有助活化蘆洲、五股及八里沿岸的文化特色。

高灘處表示，蘆洲濕地示範區透過整理紅樹林，讓河岸逐漸恢復成泥灘地的河口濕地樣貌，讓蟹類、彈塗魚等生物棲息；龍形渡船頭休憩廣場將重整廣場和自行車動線。四處亮點區完工後，從蘆洲順著淡水河畔到八里左岸，將展現自然環境與人文結合的全新水岸空間。

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