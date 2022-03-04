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    首頁　>　新北市

    《新北》騎士大暴走 打傷廢氣排放攔檢員

    2022/03/04 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局一名稽查員日前在板橋區大觀路一段大觀國小旁，執行機車廢氣排放攔檢作業時，一名年約四十歲載送瓦斯的鄭姓騎士不服被攔，對攔檢員口出惡言，並出手揮拳及持安全帽追打，造成攔檢員臉頰及牙齦約十至十五公分多處挫傷，環保局昨天嚴厲譴責，並表示已報警提告鄭男妨害公務、公然侮辱及傷害罪。

    環局譴責 報警提告

    環保局空氣品質維護科科長郭淑萍表示，執行機車排氣檢驗攔檢業務，除環保局稽查人員在場，還有受委託的專業環保檢測公司共同進行；三月一日攔檢勤務中，載送瓦斯的鄭姓騎士被環保局委託的黃姓攔檢員攔下，請其排隊進行排氣檢測並說明攔檢原因後，鄭男即暴怒並惡言怒罵，還下車揮拳毆打黃員；黃員雖立即閃躲，卻不敵鄭男變本加厲持安全帽追打，導致受傷送醫。

    郭淑萍說，環保局嚴厲譴責鄭男的施暴行為，黃員是環保局委託執行路邊攔檢機車排氣業務，執行勤務時具備公權力，環保局已針對騎士提告妨害公務、公然侮辱及傷害罪；全案將依據移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則，規避、妨礙或拒絕攔查，裁處五千元罰鍰，對於藐視公權力並以暴力相向民眾決不寬貸。

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