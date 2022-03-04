全台大停電 新北68件電梯受困、32％紅綠燈停擺

全台大停電，新北市約有卅二％紅綠燈號誌受影響。 （記者何玉華攝）

2022/03/04 05:30

〔記者邱書昱、何玉華、賴筱桐、周湘芸／新北報導〕昨天全台大停電，新北市經濟發展局統計，全市受影響戶數一度高達八十九萬餘戶，消防局共受理六十八件電梯受困案，所幸無人傷亡，中午前都已恢復供電；新北市長侯友宜表示，大停電造成民眾恐慌、產業受影響，政府有責任確保穩定供電。

成立緊急災害應變中心

昨天早上九點多，全市多處路口出現紅綠燈停擺，民眾反映電話湧進新北市政府，市府發現情況不對後，立即成立緊急災害應變中心，新北市長侯友宜坐鎮指揮。

經交通局統計，約有卅二％的紅綠燈受影響停擺，YouBike兩百七十七站受電力中斷影響，無法提供租借服務。

近90萬戶全數復電

警方也啟動緊急應變機制，指派義交及員警前往路口指揮疏導交通，避免發生交通事故，線上巡邏警網開啟警示燈，加強治安維護工作。

停電發生時，許多早餐店及便利商店都還有民眾在消費，突然陷入漆黑，只剩下收銀機可運作；直到上午十點卅分左右，供電陸續恢復。

YouBike277站受影響

消防局統計，停電期間，共受理電梯受困案六十八件、瓦斯漏氣一件、火警查看（發電機誤報）十九件，經消防人員救援處理後無大礙，部分民眾受到驚嚇，所幸沒有人員傷亡。

侯友宜表示，最近連續停電好幾次，一旦大規模停電，有人受困電梯、號誌受損、火災通報，這些都要動員救災救護，還有產業受到影響，傷害都很重；政府有責任保障電源穩定供應，大停電除了造成經濟損失，也會帶來災害，政府必須說清楚電力發展路徑，提供未來電價的精準資訊，絕對不能讓台灣缺電。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法