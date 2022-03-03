「港動淡水」 來看1862年開港設關故事

2022/03/03 05:30

〔記者林欣漢／新北報導〕今年是淡水開港設關一六○年、馬偕博士來台的一五○年，新北市文化局舉辦「港動淡水」系列活動，包括戶外戲劇表演、導覽、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂等活動陸續登場，邀請民眾到淡水踏訪河港人文景致，詳情到「港動淡水」活動網站查詢。

文化局長龔雅雯表示，一八六二年淡水開港設關，一八七二年馬偕來台，淡水一躍成為國際港口，文化局連結教育局、淡水古蹟博物館、圖書館、淡水區公所及淡水基督長老教會等單位，三月起以導覽、戲劇、展覽、論壇等形式，挖掘過往繁榮興盛的港口人文，尋訪淡水國際商港的繁華風貌。

「港動淡水」首波活動是戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨一八六二》，由深耕淡水多年的「身聲劇場」劇團與淡水古蹟博物館合作，融合說書、戲劇、鼓樂、偶戲等多元形式，重現當年開港設關的故事。

三月十二日下午三點在淡水金色水岸快閃演出，四月二日、九日、二十三日、三十日下午四點半在淡水海關碼頭演出。

其他活動包括「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」兩條主題導覽路線，三月七日中午起在淡水古蹟博物館開放線上報名，每場限二十人，報名費每人二百元，額滿為止。

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