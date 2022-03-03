疫情入境管制 新北人口跌破400萬人

2022/03/03 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年二月的人口統計出爐，在二○一九年四月突破四百萬人之後，二月首次跌落四百萬人之內、有三九九萬九三○五人，市府民政局長柯慶忠表示，主要是受到武漢肺炎疫情的入境管制影響，許多人因為在兩年內未入境而依法被除籍，新北市今年一月的除籍人數達六○一二人，二月也有五三六三人。

去年未入境除籍4萬228人

柯慶忠指出，國人出國經商、移民、就學，依戶籍法規定，在兩年內沒有入境就會被除籍、遷出國外，往年類似情形不到一萬人，但自從二○二○年春節後的本土疫情爆發，當年除籍人數有一萬三五五○人，去年更高達四萬二二八人，若國門持續未解禁，預估遷出人數還會再增加。

扣掉除籍 去年人口增2萬223人

他表示，扣除強制遷籍者，新北市去年的人口數實際增加二萬零二二三人，計有十九個行政區的人口增加，以淡水區的四六七九人最多，其次是林口區增加四五五九人、汐止區二五五七人、新店區二三二五人、五股區的一五二五人，其他新增人口的行政區還有新莊、中和、鶯歌、土城、八里、板橋、深坑、三重、三峽、三芝、石碇、烏來、平溪、坪林。

柯慶忠說，人口減少屬於疫情造成的短期現象，未來隨著疫情趨緩、回國人數增加，新北市人口應該會再回到四百萬人以上。

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