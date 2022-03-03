搶當龍頭 新北打造智慧電動車聚落

新北市未來將打造智慧電動車產業聚落。圖為淡水智慧自動駕駛實驗車。（交通局提供）

2022/03/03 05:30

市府建構六大區域核心 在中和、新店推動高階醫材、綠能及電動車產業

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新店區與中和區的資通訊產業蓬勃發展，鴻海與裕隆兩大集團進駐新店寶高智慧園區，聯手成立鴻華先進科技公司，發展智慧電動車產業，同樣位於新店的技嘉與中和區的光寶科技，也積極布局車用電子市場，新北市長侯友宜昨天表示，將打造智慧電動車產業聚落，以引領全國的龍頭為目標。

集團進駐 資通訊科技成熟

侯友宜在市政會議指出，市府從二○一九年推動「招商一條龍」專案，透過簡政便民解決企業的投資障礙，成功吸引美商Google、德商德凱認證、日商大同大隈等國際企業來新北投資，累計投資金額逾三千兩百億元，創造近八萬兩千個就業機會，更完成一一五四次的國際商談會，開拓八十多億元商機。

他表示，幫助產業深耕新北、留住人才，市府建構六大區域核心，在八里區運用台北港交通優勢，結合林口與淡水的資通訊科技產業，建置國際冷鏈物流中心；在汐止及瑞芳區發展生技與資通訊產業；中和、新店以灰磘與寶高園區為基礎，推動高階醫材、綠能及智慧電動車產業；在板橋、三重、蘆洲及新莊、五股、泰山區，打造金融與數位科技重鎮；土城、樹林推動傳統產業升級，導入智慧製造；協助三峽、鶯歌陶瓷工藝智能化轉型，打造安居樂業的環境。

引進人工智慧、車聯網等廠商

經濟發展局長何怡明說，寶高智慧園區設立研發及實證場域，引進人工智慧（AI）、車聯網及電動車領域的廠商進駐，企業可在園區模擬、驗證車用專業技術及產品並進行跨域合作，強化車用研發的核心能力。

她表示，將串連新北各區的產業聚落能量，八里台北港可作為智慧電動車的物流轉運中心，淡水有智慧駕駛電動車實證場域，配合林口區的金屬機械產業動能，加上土城、樹林高科技及智慧製造產業的備援，新北市的電動車產業透過設計研發、生產製造到銷售運輸等面向，打造全國性的智慧電動車輛產業聚落。

新店寶高產業園區將引進人工智慧（AI）、車聯網及電動車領域的廠商進駐。（經濟發展局供）

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